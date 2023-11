Warszawa: Wystawa o Wojciechu Jastrzębowskim, "designerze II Rzeczypospolitej"

Od 11 listopada w Pałacu Czapskich, w Muzeum ASP w Warszawie otwarta zostanie pierwsza w historii wystawa monograficzna nazywanego "designerem II Rzeczypospolitej" artysty-projektanta, profesora i ostatniego przed wojną rektora uczelni – Wojciecha Jastrzębowskiego.

Wojciech Jastrzębowski, któremu poświęcona została wystawa, był wszechstronnym artystom. Projektował m.in. wnętrza, meble, witraże, tkaniny, medale i grafikę książkową. Jego projekty przyczyniły się do wielkiego sukcesu Polski na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku.

"Wystawa, będąca pierwszą przekrojową prezentacją całokształtu twórczości artysty, odbywa się w stulecie objęcia przez niego stanowiska profesora naszej uczelni. Honorujemy w ten sposób również 100 lat funkcjonowania ASP jako szkoły publicznej, na której tożsamość Jastrzębowski wywarł istotny wpływ" - mówi kuratorka wystawy, Joanna Kania.

Na wystawie organizowanej przez warszawskie ASP prezentowane będą zarówno prace powstałe według projektów Jastrzębowskiego - tkaniny, witraże, meble, medale i grafika użytkowa, jak i jego koncepcje dydaktyczne, znajdującej odbicie w programach kolejnych pokoleń pedagogów i studentów. Prace artysty zostały podzielone na trzy tematyczne sale: "Wnętrza i meble", "Symbole i Codzienność" oraz "Kompozycja Brył i Płaszczyzn". Każdy z tytułów odnosi się do innego członu twórczości Jastrzębowskiego.

Wojciech Jastrzębowski urodził się 25 lutego 1884 r. w Warszawie. Twórczość artysty często wiązała się z aktywnością patriotyczną i społeczną. Podczas I wojny zaprojektował Odznakę "Za Wierną Służbę", która zyskała rangę symbolu I Brygady i rozpoczęła serię odznaczeń wojskowych i państwowych, stanowiących wkład w tworzący się system symboli wskrzeszonego państwa. W 1922 r. wygrał konkurs na projekt monet obiegowych, których projekty dostępne są w muzeum ASP. Artysta był również współzałożycielem i jednym z liderów Warsztatów Krakowskich w 1913 r. i Spółdzielni Artystów Ład w 1926 r. Obie organizacje miały duży wpływ na rozwój polskiego designu. W okresie PRL Jastrzębowski kontynuował projektowanie odznaczeń i medali państwowych, branżowych i okolicznościowych.

Wojciech Jastrzębowski zaczął pracować w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w 1923 roku. Powierzono mu wtedy zadanie opracowania programu nauczania wstępnego, którego efektem był autorski kurs Kompozycji Brył i Płaszczyzn.

"Chodziło o to, żeby każdy student […] był wprowadzany w sferę ogólnych zagadnień kultury plastycznej i twórczości. Żeby nabrał odwagi, ambicji i pewnej sprawności do pracy samodzielnej, do szukania właściwego kształtu dla wyrażania własnej myśli" - wyjaśniał Jastrzębowski.

Wojciech Jastrzębowski zmarł 9 marca, 1963 r. i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Wystawa poświęcona twórczości artysty dostępna będzie w Pałacu Czapskich od 11 listopada do 19 maja 2024. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.