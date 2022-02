Warszawa: Wystawa prac Marii Stangret w Galerii Foksal

W sobotę otwarta zostanie wystawa malarstwa Marii Stangret pt. "Przekreślić wszystko" . Obrazy obejrzeć będzie można w warszawskiej Galerii Foksal, z którą artystka była mocno związana.

Kurator wystawy, Lech Stangret, powiedział w rozmowie z PAP, że tytuł wystawy jest związany ze słowami artystki, która mówiła, że "akt malowania jest zawsze powiązany z pewnym ryzykiem. Przystępując do malowania stoi się przed pustym płótnem. Jeżeli chcemy zrobić coś nowego, to musimy zaryzykować, zacząć od początku. Należy odrzucić, przekreślić, wszystko co do tej pory robiliśmy, cały nasz bagaż doświadczeń" .

Na wystawie będzie można zobaczyć piętnaście obrazów. Większość z nich pochodzi z lat 2002-2009, czyli bardzo późnego okresu twórczości Marii Stangret. "To, co łączy te konkretne dzieła, to fascynacja twórczyni papierem, istotą ulotności zapisu. Uwieczniła to m.in w pracach dedykowanych Anne Frank" - wyjaśnił kurator. "Pozostawała pod olbrzymim wrażeniem, jak przypadkowe odnalezienie dziennika dziewczyny, właściwie kilkudziesięciu kartek, wpłynęło na masowe wyobrażenia o Holokauście" - dodał Stangret.

Sama artystka często podkreślała, że obrazy te "odwołują się do poetyki wydartych, zrolowanych, poplamionych kartek z zeszytu". "W samej czynności podarcia, rozdarcia, oddarcia były gesty poprzez które świstek papieru uzyskuje nową rangę, nowy byt. Tkwi w tym swoiste piękno przekreślenia wszystkiego co dotychczas się robiło. (…) Są one jak kartki zeszytu pamiętnika" - czytamy w informacji prasowej na temat twórczości malarki.

"To, co charakteryzuje całość malarstwa Marii Stangret, to spontaniczność - można ją dostrzec w pracach z dowolnego okresu jej twórczości" - powiedział w rozmowie z PAP kurator. "Prezentowane obrazy pochodzą zarówno z początku XXI wieku, jak i z lat 50. Wspólnym mianownikiem łączącym dzieła z tych okresów jest właśnie +spontaniczny gest+".

Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć kilka starszych prac z cyklu Anus Mundi: "To hołd dla Wiesława Kielara. Tytuł nawiązuje do jego wspomnień z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, które wydał pod tytułem +Anus Mundi+ - odbyt świata. Tak nazwał obóz esesman Heinz Thilo po obejrzeniu egzekucji przez zagazowanie kilkuset więźniarek. Prezentujemy z tego cyklu kilka obrazów" - podkreślił Lech Stangret.

Maria Stangret Kantor urodziła się 29 lipca 1929 r. w Strzelcach Wielkich w Małopolsce. W latach 1955 - 1960 studiowała na krakowskim ASP i malowała w nurcie informelu - tzw. "sztuki bezkształtnej", który pomógł jej wykształcić własny styl. Od początku swej drogi twórczej Maria Stangret identyfikowana była ze środowiskiem malarzy krakowskiej Galerii Krzysztofory. Jako członkini Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska brała udział w różnych projektach organizowanych przez tę formację. Pojawiała się również na scenach teatralnych. W 1961 r. wyszła za malarza i reżysera teatralnego Tadeusza Kantora. Zmarła 15 maja 2020 r.