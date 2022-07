Warszawa: Wystawa "Świat ogrodów Longina Majdeckiego w Łazienkach - od czwartku

W Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie otwarto w czwartek wystawę "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Longin Majdecki (1925-97) należał do grona najwybitniejszych polskich architektów krajobrazu oraz renowatorów założeń ogrodowych i parkowych.

Celem ekspozycji jest przypomnienie dorobku projektowego, naukowego i dydaktycznego prof. Longina Majdeckiego oraz ożywienie debaty publicznej na temat krajobrazu kulturowego i zabytkowych założeń ogrodowych.

"Projektował tak, by ogrody i parki łączyły piękno krajobrazu i miejsca, piękno dźwięku, na przykład koncertu fortepianowego w plenerze lub szelestu liści, z elementami zapachowymi, bo w projektowanych przez niego ogrodach obsadzono zapachowe odmiany róż. Wszystkie te elementy tworzyły harmonijną całość" - powiedziała podczas inauguracji wystawy córka profesora, dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek. "Dziś mija 25 lat od śmierci taty. Jestem szczęśliwa, że pamięć o nim trwa" - podkreśliła.

"Profesor Majdecki był osobą niezwykle szanowaną i lubianą przez współpracowników i przez studentów, do grona których należę również ja. Potrafił przekazać nam swój wielki entuzjazm" - powiedziała organizatorka i opiekunka wystawy, Beata Kańska z Działu Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie.

Longin Majdecki urodził się 4 października 1925 r. w Warszawie. Ukończył studia architektury w Państwowej Wyższej Szkole Ogrodniczej (ob. SGGW), a także historii sztuki i podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego. Był pracownikiem dydaktycznym na wydziałach Architektury Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz wydział architektury krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym SGGW. Pracował w Biurze Urbanistycznym Warszawy, a później w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego "Stolica". Był członkiem NOT i SARP, a także Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Międzynarodowej Rady Zabytków International Council of Monuments and Sites (ICOMOS).

Na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej prowadził zajęcia z planowania przestrzeni zielonych, projektowania ogrodów, materiałów roślinnych i form ogrodowych, zagadnień konserwatorskich parków i ogrodów, kształtowania krajobrazu, historii sztuki ogrodowej, ochrony i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, pielęgnowania i urządzania terenów zieleni i projektowania konserwatorskiego. W latach 1981-97 był prodziekanem Wydziału Ogrodnictwa i kierownikiem Katedry Urządzania Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Prof. Majdecki zrealizował m.in. rewaloryzację i rozbudowę Łazienek Królewskich, zespołu ogrodowego w Wilanowie, Centralnego Parku Kultury na Powiślu w Warszawie oraz kompleksu ujazdowskiego z Agrykolą oraz Kanałem Królewskim. Opracował projekty rewaloryzacji zabytkowych parków w Oborach, Opinogórze, Sokołowie, Żeliszewie, Lubostroniu, Osuchowie, Pułtusku, Rozalinie, Sannikach, Warce i Radziejowicach.

Dorobek Majdeckiego to również m.in. park Dolina Służewiecka w Warszawie, zagospodarowanie terenu Lasu Bielańskiego i Lasku Lindego na Bielanach, zagospodarowanie otoczenia pomników ks. Józefa Poniatowskiego i Lotników w Warszawie oraz Komunalny Cmentarz Północny "Wólka Węglowa" w Warszawie.

Najważniejsze publikacje naukowe prof. Majdeckiego to "Historia ogrodów", "Rejestr ogrodów polskich", "Słowniki sztuki ogrodowej" i "Słownik ogrodników i twórców ogrodów w Polsce".

Prof. Longin Majdecki zmarł 14 lipca 1997 roku w Warszawie.

Wystawę "Świat ogrodów Longina Majdeckiego to kilkadziesiąt plansz, na których zestawiono oryginalne rysunki projektowe wykonane przez Profesora z opisem i aktualnymi zdjęciami lotniczymi wybranych parków i ogrodów w całej Polsce. Ekspozycja będzie czynna do 31 lipca przy Al. Ujazdowskich i od 1 do 31 sierpnia przy ul. Agrykola.