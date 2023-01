Warszawa: Wystawę „Powstanie Styczniowe 1863 roku” otwarto w Łazienkach

W Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy plenerowej "Powstanie Styczniowe 1863 roku" przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Muzeum Łazienki Królewskie z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Ekspozycja jest czynna do końca stycznia.

Pomysłodawcą wystawy upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego był zmarły 12 grudnia ub. roku dyrektor Łazienek Królewskich prof. Zbigniew Wawer.

Uroczysty wernisaż był wspomnieniem prof. Wawra i upamiętnieniem jego dokonań na rzecz historii, kultury i nauki polskiej.

"Wystawę możemy poświęcić tym którzy w nocy z 21 na 22 stycznia zawołali: +Polska ma prawo do wolności, Polska ma prawo do suwerenności, Polska żyje+" - powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas wernisażu. "Wystawę otwierają dzieła ukazujące co działo się przed wybuchem Powstania. Warto je pamiętać i przypomnieć, bo dopiero wtedy rozumiemy kontekst wydarzeń roku 1863. I wtedy też zamykamy dyskusje, czy te zryw miał jakikolwiek sens. Ta walka o wolność nie jest marzeniem elit, ale jest marzeniem całego społeczeństwa, że wolna Polska ma być ucieleśnieniem marzeń wszystkich, który czują się i odwołują do tradycji wolnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czy możemy zadawać pytanie czy było warto? Tak, było warto! Bo inaczej przekręcono by nam kręgosłupy, podeptano by naszą godność! To była walka o godność i honor, osamotniona" - podkreślił.

"Osamotnieni przegraliśmy, ale ten zryw wychował i ukształtował następne pokolenia - pokolenie pogrobowców powstania, pokolenie Piłsudskiego. Oni wiedzieli, że muszą dokończyć to powstanie, dokończyć dzieło i im się udało" - dodał szef UDSKiOR. Przypomniał, że późniejszy marszałek i naczelnik Rzeczypospolitej Józef Piłsudski powtarzał młodym strzelcom Legionów "Dokończcie ich dzieło!" i "Idź i czyń!". "Bo było to zobowiązanie kolejnych młodych pokoleń wobec powstańców z 1863 roku" - wyjaśnił.

Wystawa "Powstanie Styczniowe 1863 roku" prezentuje unikatowe dokumenty i druki z epoki, grafiki, pocztówki oraz biżuterię patriotyczną, a także fotografie i druki dotyczące weteranów powstania, którzy w II Rzeczpospolitej byli otoczeni szczególną czcią - będzie prezentowana do 31 stycznia.

22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Był to najdłużej trwający i największy narodowy zryw niepodległościowy epoki porozbiorowej. Pochłonął on kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynął na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń i

ukształtował ich świadomość.

Medalem "Pro Bono Poloniae" - za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie - odznaczono podczas uroczystości Wiesława Włodka.