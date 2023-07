Warszawa: Z broni pneumatycznej ktoś strzelał do pracownicy TV Republika

W poniedziałek po południu ostrzelano pracownicę TV Republika. Kobiecie nic się nie stało, służby już pracują nad sprawą - przekazał PAP redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

"Kilkadziesiąt minut temu do pracownicy administracyjnej TV Republika z budynku naprzeciwko stacji oddano strzały z broni pneumatycznej. Było ich co najmniej sześć. Na szczęście żaden nie trafił do celu" - poinformował PAP Tomasz Sakiewicz z TV Republika.

O zdarzeniu poinformowano policję. "Zarówno dzwoniąc pod nr 112, jak i w komendzie przy Wilczej" - dodał Sakiewicz.

Jak skomentował naczelny TV Republika, atak ten jest efektem politycznej brutalizacji i zemsty na dziennikarzach.

"Nie mam cienia wątpliwości, że taka zajadłość w celowaniu do naszych pracowników nie jest przypadkowa" - podkreślił Sakiewicz.