Warszawa: Z broni pneumatycznej ktoś strzelał do pracownicy TV Republika (aktualizacja)

W poniedziałek po południu ostrzelano pracownicę TV Republika. Kobiecie nic się nie stało, służby już pracują nad sprawą - przekazał PAP redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

"Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że od rana w poniedziałek ktoś celował do osób wychodzących z siedziby stacji" - powiedział PAP Sakiewicz. Do ostrzelania pracownicy TV Republika doszło wczesnym popołudniem.

"Kilkadziesiąt minut temu do pracownicy administracyjnej TV Republika z budynku naprzeciwko stacji oddano strzały z broni pneumatycznej. Było ich co najmniej sześć. Na szczęście żaden nie trafił do celu" - poinformował PAP Tomasz Sakiewicz z TV Republika. Dodał też, że chodziło o broń pneumatyczną, bo kule odbijały się od metalu.

"Dzisiaj w drodze do apteki przy budynku Dzielnej 52 zostałam ostrzelana prawdopodobnie śrutem z okna z bloku naprzeciwko" - zrelacjonowała kobieta. Według Sakiewicza jego pracownica jest w szoku.

O zdarzeniu TV Republika poinformowała policję. "Zarówno dzwoniąc pod nr 112, jak i składając w komendzie przy Wilczej" - dodał Sakiewicz, który w momencie zdarzenia przebywał poza Warszawa.

"Jadę na miejsce, będę za dwie godziny" - zapewnił.

Jak skomentował naczelny TV Republika, atak ten jest efektem politycznej brutalizacji i zemsty na dziennikarzach. Według niego - jest to "czyn nienawiści".

"Nie mam cienia wątpliwości, że taka zajadłość w celowaniu do naszych pracowników nie jest przypadkowa" - podkreślił Sakiewicz. "Najwyraźniej zapowiadana brutalizacja przez Donalda Tuska przybiera na sile. Szczególnie wobec dziennikarzy, którzy są krytyczni wobec niego. Należy mu pogratulować skuteczności" - powiedział Sakiewicz.