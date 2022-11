Warszawa: Zainaugurowano 8. edycję akcji straży miejskiej i Caritasu Polska "Trochę ciepła dla bezdomnego"

We wtorek w Warszawie zainaugurowano 8. edycję wspólnej akcji Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Caritasu Polska "Trochę ciepła dla bezdomnego". W jej ramach dwa razy w tygodniu straż miejska będzie dostarczała do miejsc przebywania bezdomnych ciepłą zupę, konserwy, koce i wełniane skarpety.

Konferencja prasowa inaugurująca 8. edycje akcji "Trochę ciepła dla bezdomnego" odbyła się we wtorek przed siedzibą Caritasu Polska w Warszawie.

Zastępca dyrektora Caritasu Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska zaznaczyła, że akcja mająca na celu wspieranie osób w kryzysie bezdomności potrwa do końca lutego 2023 r. "Caritas jako organizacja charytatywna nie ocenia osób w kryzysie bezdomności, udziela pomocy każdemu, kto jej potrzebuje, nie pytając o powód bezdomności" - zastrzegła.

Specjalista ds. projektów społecznych Caritas Polska Janusz Sukiennik poinformował, że w bieżącym sezonie jesienno-zimowym Caritas jest przygotowany do udzielenia pomocy kilkuset bezdomnym przebywającym poza schroniskami.

Jak wyjaśnił, w ramach akcji patrole straży miejskiej będą dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki - odbierały z kuchni Centrum Okopowa przy Caritas Polska po 100 litrów gorącej zupy z pieczywem, by przed zachodem słońca dostarczać ją do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności.

"Ta zupa nie tylko rozgrzeje, ale pozwoli osobom bezdomnym przetrwać godziny wieczorne, kiedy jest najtrudniej" - ocenił. Dodał, że strażnicy będą również rozdawać konserwy, ciepłe koce, termosy i wełniane skarpety.

Przypomniał, że w minionym sezonie jesienno-zimowym funkcjonariusze przekazali potrzebującym 3 tys. litrów ciepłej, pożywnej zupy wraz z pieczywem, 600 par wełnianych skarpet, 200 koców, 35 zimowych kurtek i 30 par butów zimowych.

"W ciągu tych ośmiu lat nie zawiedliśmy się nigdy na ofiarności warszawiaków. Dzięki temu, że mamy środki, możemy kupować te rzeczy, a dzięki dobrej współpracy ze strażą miejską możemy je dostarczać tam, gdzie jest potrzeba" - powiedział.

Komendantka Straży Miejskiej m.st. Warszawy Magdalena Ejsmont zaznaczyła, że straż codziennie patroluje miejsca niezamieszkałe, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności.

"To jest także reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (...), ewentualnie transport osób bezdomnych do ogrzewalni miejskich lub do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych" - wymieniła.

Zastrzegła, że wiele działań strażnicy miejscy wykonują w ścisłej współpracy z Caritasem Polska. Poinformowała, że owocem tej współpracy jest m.in. działalność Ulicznego Patrolu Medycznego, czyli pierwszej w Polsce pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności.

Naczelnik Straży Miejskiej m.st. Warszawy Grzegorz Staniszewski poinformował, że od 2017 r. w ramach akcji wydano 22 kurtki zimowe, 26 par zimowych butów, 100 czapek, 200 par rękawic, 400 toreb z upominkami świątecznymi, 600 koców i 2400 par skarpet. Dodał, że w ramach akcji szczepień przeciwko COVID-19 zaszczepiono 143 osoby w kryzysie bezdomności.

"Nasze działania prowadzimy na terenie 17 dzielnic. Jak wiadomo, Warszawa ma 18 dzielnic. Jedyną dzielnicą, w której nie prowadzimy działań jest ścisłe centrum, czyli Śródmieście. Od samego początku naszych działań przyświecała nam idea, że naszą pomoc wysyłamy do miejsc odległych z dala od ośrodków pomocowych, od noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni, tam, gdzie znajdują się często osoby schorowane, nie w pełni sprawne, niemające szans dotrzeć do ośrodków pomocowych" - mówił.

Od 2017 r., odkąd funkcjonuje wspólny projekt straży miejskiej, Caritas Polska i Lekarzy Nadziei pod nazwą Uliczny Patrol Medyczny strażnicy miejscy i lekarze wykonywali rocznie 130 wyjazdów, wykonali 975 czynności medycznych, udzielili 1,3 tys. porad medycznych i skierowali do dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych 359 osób.