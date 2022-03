Warszawa: Zainicjowano działalność Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy

Przekazywanie informacji o najpilniejszych potrzebach Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem - to cel Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy, zainicjowanego w piątek w Warszawie przez przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych i Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Prasowym PAP, przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Katarzyna Pisarska wyjaśniła, że celem przedsięwzięcia "nie jest koordynowanie pomocy humanitarnej, bo tym zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych".

"Jesteśmy platformą rzeczniczą, która stara się uświadamiać, gdzie tkwi problem, gdzie jest blokada i co więcej można zrobić dla Ukrainy. Pokazujemy, dlaczego transporty nie docierają, dlaczego głosy Ukraińców nie są słyszalne w niektórych miejscach, a także w niektórych krajach i co dzieje się w Rosji. Zarówno Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, jak i nasi przyjaciele, od lat mieliśmy partnerów w Rosji. Przyznaję, że ich milczenie jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ uważaliśmy ich za przyjaciół. Musimy wspólnie przekazać światu, że każde wsparcie teraz oznacza mniejszą potrzebę wsparcia później. Jeśli nie zadziałamy teraz, wojna będzie się rozprzestrzeniać" - powiedziała Pisarska.

Doradczyni wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olena Sotnyk, która uczestniczyła w konferencji online, podkreśliła, że wojna tocząca się na Ukrainie, to "ryzyko dla całej Europy".

"Obecnie z trudem pracujemy nad korytarzami humanitarnymi, ale jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia - wsparcie wojskowe. Wiem, że wielu naszych partnerów podejmuje wysiłki, by pomóc Ukrainie. Otrzymaliśmy nadmierną pomoc humanitarną, ale to nie wystarczy. Obiekty strategiczne, ludność cywilna w wielu regionach, miliony osób jest zagrożonych. Putina nie obchodzi, czy przeżyją czy nie. Powiedziałabym, że wręcz odwrotnie - on chce zniszczyć zwykłych Ukraińców, cywilów, którzy w ogóle nie są chronieni. Dlatego wsparcie wojskowe jest najważniejsze" - oceniła Sotnyk.

Deputowany ukraińskiego parlamentu Mykyta Poturaiev podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają Ukrainę.

"Wciąż jednak pozostaje zbyt wiele formalności, które uniemożliwiają systematyczne dostawy sprzętu na Ukrainę. Miliony Amerykanów mogłoby kupić dla Ukrainy sprzęt, jednak nie mogą go wysłać. Polska dała z siebie wszystko i jesteśmy jej naprawdę wdzięczni, ale i tu jest trochę biurokracji, procedur, które należy uprościć. Potrzebujemy samolotów, potrzebujemy broni. Tysiące Ukraińców jest gotowych do walki tylko dajcie nam broń" - powiedział Poturaiev.

Na potrzebę jak najszybszych dostaw broni wskazała również była szefowa komisji spraw zagranicznych w ukraińskim parlamencie Hanna Hopko.

"Jesteśmy tutaj, aby wezwać cały świat do powstrzymania Putina. Dziś są moje urodziny. Mam 40 lat i nie wyobrażałam sobie, że będę stać tutaj w Warszawie i prosić o pomoc dla naszych obywateli, dzieci, noworodków. Tu chodzi o ludzkie życie (…). Proszę: prezydencie Biden, w pana rękach jest zablokowanie importu rosyjskiej ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, że Amerykanie zapłaciliby za to wysoką cenę, ale teraz my płacimy wysoką cenę - naszego życia. Proszę, nie wahajcie się. Natychmiast zablokujcie import rosyjskiej ropy. Nałóżcie embargo. Przejmijcie inicjatywę w tej sprawie" - apelowała Hopko.

Więcej informacji nt. Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy można uzyskać pod adresem: https://pulaski.pl/aktualnosci/.