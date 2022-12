Warszawa: Zakończyła się budowa kliniki "Budzik" dla dorosłych

Zakończyła się się budowa kliniki "Budzik" dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie – poinformowała szefowa inicjującej jej powstanie fundacji "Akogo?" aktorka Ewa Błaszczyk. Przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest w marcu 2023 r.

W czwartek odbyło się oficjalne zakończenie budowy połączone z uroczystym przecięciem wstęgi. Otwierając budynek, szefowa "Akogo" dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by pojawiła się nowa placówka - darczyńcom i osobom, które sprzyjały jej powstaniu. Podkreśliła, że teraz przychodzi czas, by zająć się pracą naukowo-badawczą.

"W tej chwili światowe badania naukowe kierują się bardzo na mózg i centralny system nerwowy, więc jeśli uda się coś zrobić, będzie to miało znaczenie nie tylko dla śpiączki, ale też wszystkich chorób degeneracyjnych mózgu" - zaznaczyła.

"Mam nadzieję, że wyniki będą piękne. W +Budziku+ dziecięcym wybudziło się właśnie setne dziecko" - powiedziała podczas uroczystości.

Część pieniędzy - 44 mln zł - na klinikę pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział podczas czwartkowego otwarcia, że jest przekonany, że kwota przeznaczona z Funduszu trafiła pod najlepszy adres i w najlepsze ręce.

Przypomniał, że nie wszyscy zgadzali się, by pieniądze, które wcześniej trafiały wyłącznie na pomoc ofiarom przestępstw - psychologiczną czy prawną - były przekazywane również na tego rodzaju przedsięwzięcia.

"Aby komuś można było nieść pomoc prawną czy psychologiczną, trzeba go najpierw wybudzić czy uratować mu życie" - mówił Ziobro.

Przypomniał, że pieniądze trafiają też m.in. do straży pożarnej na zakup nożyc pneumatycznych do otwierania zmiażdżonych pojazdów, by uratować i dać szansę na życie poszkodowanym w wypadkach.

"W sensie symbolicznym środki, które pochodzą od skazanych, będą służyły dobru w najbardziej dosłownym tego słowa sensie i znaczeniu" - ocenił podczas otwarcia.

Podkreślił, że ludzie tu pracujący i najnowocześniejszy sprzęt, w który została wyposażona klinika, będą nieść nadzieję rodzinom tych, których najbliżsi padli ofiarą przestępstw czy zdarzeń losowych powodujących śpiączkę.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zauważył, że zakończenie budowy kliniki "Budzik" dla dorosłych jest spełnieniem marzeń wielu ludzi. "To, że dzięki tej inicjatywie tak wiele rodzin już wkrótce, od przyszłego roku cieszyć się powrotem swoich bliskich, którzy wrócą z tej granicy między życiem a śmiercią - ze śpiączki" - stwierdził Romanowski.

Fundacji "Akogo? wybudowała klinikę "Budzik" dla dorosłych obok szpitala bródnowskiego, na działce, które jest własnością samorządu Mazowsza. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zwróciła uwagę na potrzebę bliskiej współpracy kliniki z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim. "Szpital bródnowski jest marką, jeśli chodzi o leczenie chorób mózgu" - podkreśliła Lanc.

Co roku w Polsce w przedłużającą się śpiączkę zapada kilkaset osób, w tym trzykrotnie więcej dorosłych niż dzieci. Nowo wybudowana klinika to trzypiętowy budynek o powierzchni 3800 mkw. W placówce tej dorośli pacjenci w stanie śpiączki otrzymają pomoc - po urazach neurologicznych. Będą hospitalizowani, leczeni i rehabilitowani. W klinice wykonywane będą pionierskie zabiegi medyczne i rehabilitacyjne. Do wybudzania ze śpiączki posłużą urządzenia do krioterapii, hydroterapii, laseroterapii i terapii manualnych.

Klinika została wyposażona w 17 łóżek, specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Większość aparatury jest już na miejscu. W najbliższym czasie będzie instalowana. Klinika kupiła też nowoczesny system pionizowania pacjentów i przemieszczania ich po terenie placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie. Pomocny będzie sprzęt multimedialny i sensoryczny. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 50 mln zł. Klinika "Budzik" dla dorosłych w Warszawie została zbudowana na wzór dziecięcego "Budzika", który działa przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Budowę Kliniki "Budzik" dla dorosłych w Warszawie objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.