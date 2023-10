Warszawa: Zarząd Oczyszczania Miasta rozdaje pelargonie

Zarząd Oczyszczania Miasta jesienią organizuje trzecią i ostatnią w tym roku sezonową wymianę roślin na pętlach komunikacji miejskiej. Tym razem nowych domów szukają pelargonie - poinformował stołeczny ratusz.

W miejsce letnich kwiatów ogrodnicy posadzą wrzosy i kapustę ozdobną. Natomiast pelargonie, ZOM rozda mieszkańcom. Są to kwiaty, które odpowiednio przezimowane mogą zakwitnąć także w przyszłym roku. Pelargonie będzie można zabrać z wybranych pętli autobusowych i tramwajowych.

W najbliższy piątek od godz. 7 pelargonie będą do odebrania z pętli Żerań FSO i Nowe Bemowo, natomiast w przyszłą środę, 18 października, również od godz. 7 z pętli Bródno-Podgrodzie, Wilanów i Szczęśliwice. Rośliny będzie można wziąć bezpośrednio z piętrowych konstrukcji lub od pracowników firmy ogrodniczej. Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji Zarządu Oczyszczania Miasta powinny mieć ze sobą pojemnik do transportu. Przydadzą się także jednorazowe lub ogrodnicze rękawiczki.

Miejscy ogrodnicy przekazali też kilka informacji, jak przezimować pelargonie. Należy skrócić im wszystkie pędy do 15-20 cm długości, usunąć żółte liście i przekwitłe kwiaty. Zimowa wersja pelargonii to nawet same łodygi. Najdłuższe korzenie trzeba skrócić tak, żeby nie były podwinięte. Rośliny powinny być posadzone pojedynczo w doniczkach lub razem w min. 15-centymetrowych odstępach. Należy użyć ziemi z ogrodu, podłoża kwiatowego albo piasku. Pelargonie powinny stać w jasnym i chłodnym pomieszczeniu, np. w piwnicy, garażu, na klatce. Najlepsza temperatura to 5-10 st. C. Nic się nie stanie, jeżeli na krótko spadnie poniżej 0 st.

Kwiaty należy podlewać sporadycznie, ziemia może nawet przeschnąć. Trzeba jednak uważać, żeby nie uschły łodygi, to one są najważniejszą częścią rośliny. Jeśli to możliwe, w połowie stycznia należy podnieść temperaturę w pomieszczeniu o 3-4 st. C i zacząć podlewać kwiaty intensywniej.

Na początku marca powinny się już pojawić nowe pędy. Około 15 maja, po zakończeniu nocnych przymrozków, można już wystawić pelargonie na powietrze.