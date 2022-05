Warszawa: Zarząd Zieleni zawiadomił policję w sprawie zniszczenia 9 drzew

Złożyliśmy już zawiadomienie na policję łącznie z wnioskiem o sprawdzenie monitoringu. To jest ewidentnie akt wandalizmu - powiedziała PAP rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska odnosząc się do informacji o odkryciu przez pracowników doszczętnie zniszczonych 9 drzew przy ulicy Modlińskiej 203.

Kilka dni temu pracownicy Zarządu Zieleni odkryli doszczętnie zniszczonych 9 drzew (głogi jednoszyjkowe). Głogi posadzono jesienią 2020 roku przy ulicy Modlińskiej 203. "Zostały skoszone piłą mechaniczną" - podkreśliła Kwiecień-Łukaszewska i dodała, że taki czyn to przestępstwo, bo jest to zniszczenie mienia.

Jak podają ogrodnicy, łączny koszt posadzenia drzew wraz z ich dotychczasową pielęgnacją to blisko 20 tys. zł. Zarząd Zieleni zaapelował do mieszkańców, którzy mogli widzieć ten akt wandalizmu, by skontaktowali się pod adresem: rzecznik@zzw.waw.pl.