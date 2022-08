Warszawa: Zatrzymany w związku z aferą pedofilską na Targówku Robert K. dostał od dzielnicy prawie 400 tys. na swoją działalność

Zatrzymany w związku z aferą pedofilską na Targówku Robert K. na prowadzenie swojej działalności przez cztery lata dostał od dzielnicy prawie 400 tys. zł - powiedziała PAP radna Marta Borczyńska. Takie informacje zostały przekazane radnym Targówka na jednej z sesji.

Robert K. został zatrzymany w czerwcu w Wiosce Żywej Archeologii. Decyzją sądu pozostanie w areszcie przez co najmniej trzy miesiące. Zarzuty, jakie otrzymał, mają dotyczyć 14-latki. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, dziewczynka opowiadała, że jest z nim "w związku miłosnym". Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone pod koniec marca.

Robert K. był wiceprezesem fundacji Gesta, która na swoją działalność, m.in. prowadzenie Wioski Żywej Archeologii, otrzymywała fundusze ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Prowadził też zajęcia z dziećmi w Domu Kultury Świt.

Z informacji zbiorczej dotyczącej wydatkowania i przychodów w związku ze współpracą instytucji kultury, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Urzędu Dzielnicy Targówek z fundacją Gesta i FUPH Kedar (zarządzanych przez Roberta K.) w latach 2018-2022 wynika, że dostały one od miasta prawie 400 tys. zł.

Od DK Świt Robert K. otrzymał w tych latach 69,8 złotych na swoją działalność. Z kolei od Centrum Kultury i Aktywności, DK Zacisze, OSiR-u oraz Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek zainkasował łącznie 93,5 tys. złotych. Aż 193,5 tys. zł, Robert K. dostał za realizację projektów z budżetu obywatelskiego.

Pieniądze płynęły też z placówek oświatowych, które płaciły Robertowi K. za warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. W latach 2019-2021 zainkasował za to ponad 43 tys. zł.

Suma wszystkich dotacji, jakie otrzymał Robert K. przez ostatnie 4 lata, wynosi łącznie 399 900,11 złotych.

Radni na Targówku chcą dokładnie zbadać sprawę Wioski Żywej Archeologii, w związku z tym, w poniedziałek, 29 sierpnia w ramach komisji rewizyjnej odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu kontrolnego w tej sprawie.

W skład zespołu kontrolnego wejdzie sześciu radnych: Witold Harasim, Joanna Kiljańczyk, Janusz Marczyk, Małgorzata Pietruszka, Marek Waszczak oraz Marta Borczyńska z PiS, która będzie przewodniczyć kontroli.

Borczyńska zwróciła się do burmistrza Dzielnicy Targówek o zaproszenie na pierwsze posiedzenie właściwych burmistrzów, naczelników wydziałów urzędu oraz przedstawicieli jednostek, które zawierały umowy z Robertem K. i związanymi z nim podmiotami. Radni przeanalizują regulaminy udzielania zamówień, na podstawie których zawierane były wspomniane umowy, a także zapoznają się z wszystkimi odpowiedziami na interpelacje i zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej, które w temacie kontroli bardzo licznie spłynęły do urzędu dzielnicy od radnych i mieszkańców.

"W tzw. sprawie Wioski Żywej Archeologii toczą się jeszcze kontrole na poziomie miasta i dzielnicy. Oczekujemy od Zarządu Dzielnicy informacji, jaki jest dokładnie zakres tych kontroli. Chcemy również poznać daty ich rozpoczęcia, planowanego zakończenia i wstępne ustalenia" - powiedziała radna Marta Borczyńska.

"Ten pan nie miał zezwolenia sanepidu na wyrób żywności, nie miał pozwolenia na sprzedaż alkoholu - a takie rzeczy miały miejsce na terenie Wioski. Jest też kwestia zwierząt, którą wyjaśniamy, bo były tam przetrzymywane zwierzęta, w tym gatunki chronione" - powiedziała radna.

Zaznaczyła, że radni chcą też zbadać szeroką działalność Roberta K. "Od pieczenia pierników, koncertów, warsztatów dla dzieci, po prowadzenie ogródka, czy tężni. Np. tężnia to projekt z budżetu obywatelskiego, została wybudowana i obsługę tej tężni został zlecona temu panu. Zresztą prowadził on bardzo szeroką działalność. Nie wiem, czy jest taki drugi podmiot w Polsce, który zajmuje się tak szerokim zakresem działalności" - podkreśliła radna.