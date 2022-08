Warszawa: Zawieszenie kursowania promu "Wilga"

Z powodu niskiego stanu wody, kursowanie promu "Wilga" zostało zawieszone do odwołania. Pozostałe promy kursują bez problemów - powiedział PAP rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Miejskie promy wchodzą w skład Warszawskich Linii Turystycznych i w okresie letnim przewożą warszawiaków i turystów przez Wisłę. Niestety, z powodu bardzo niskiego poziomu wody w rzece jeden z nich - "Wilga" łączący Podzamcze Fontanny (pomost pływający) z ZOO (plaża), nie kursuje.

Pozostałe dwa promy "Słonka" z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępą (plaża) "Pliszka" łączący Most Poniatowskiego (nabrzeże) ze Stadionem Narodowym (plaża) kursują bez problemów.

Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 do 25 września. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie.

Jak na razie nie ma problemu z rejsami statku wycieczkowego "Zefir". W tym sezonie rozpoczyna on rejs z przystani przy warszawskim Żeraniu. Dalej statek płynie Kanałem Żerańskim do Serocka nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego, a samo Jezioro Zegrzyńskie to prawdziwy raj dla wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych. W drodze do Serocka statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. W Serocku wycieczkowicze mają około dwugodzinną przerwę na spacer czy odpoczynek na plaży. Rejsy odbywają się w soboty, niedziele i dni świąteczne od 1 maja do 25 września oraz dodatkowo 2 maja i 17 czerwca.

"Zefir" wypływa o godz. 9 z przystani przy Kanale Żerańskim (okolice przystanku Cementownia 02), o godz. 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy. Rejs kończy się około godziny 18.

