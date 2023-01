Warszawa: Zniszczyli sześć automatycznych toalet, dwie nie nadają się do użytkowania

W weekendową noc wandale brutalnie zaatakowali automatyczne toalety. Zdewastowali ich aż sześć. W wyniku ich brutalnych działań dwie toalety zostały wyłączone z użytkowania.

W nocy z 14 na 15 stycznia zdewastowano sześć automatycznych toalet, które są w utrzymaniu Zarządu Zieleni - poinformowali miejscy ogrodnicy. Z pięciu ukradziono pieniądze, a dwie toalety (na Bulwarze Jana Karskiego i przy ul. Boleść) po brutalnym ataku zostały tak zniszczone, że zostały wyłączone z użytkowania.

Ponadto wandale zniszczyli toalety w parku Pole Mokotowskie przy ul. Batorego i al. Niepodległości (zniszczono drzwi pomieszczeń technicznych), w parku na Książęcem przy ul. Książęcej, w Multimedialnym Parku Fontann na ul. Kościelnej (przy schodach drewnianych) oraz przy ul. Boleść i na Bulwarze Jana Karskiego na wysokości ul. Sanguszki.

"Wcześniej mieliśmy do czynienia ze zniszczeniami wewnątrz toalet, natomiast włamania i kradzieże na taką skalę w toaletach automatycznych to wydarzenie bez precedensu. Sprawą zajmuje się policja" - przekazali ogrodnicy dodając, że obecnie szacują straty oraz czas potrzebny na naprawę zniszczonych elementów.

"O ponownym udostępnieniu zamkniętych dwóch toalet poinformujemy niezwłocznie po ich naprawieniu" - poinformowali ogrodnicy.

Apelują też do osób, które były świadkami dewastacji i kradzieży z toalet, by zgłosiły sprawę do Zarządu Zieleni na adres: kontakt@zzw.waw.pl.