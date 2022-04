Warszawa: Żółte tulipany pod Pałacem Prezydenckim ku czci śp. Marii Kaczyńskiej

W środę w południe pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczęła się akcja "Gazety Polskiej" mająca na celu oddanie hołdu śp. Marii Kaczyńskiej - jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej. Uczestnicy akcji złożyli żółte tulipany zarówno przed pałacem jak i po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia. W akcji wzięli udział przedstawiciele rządu oraz ambasador Ukrainy w Polsce.

W środę na miejscu wydarzenia, które rozpoczęło się o godz. 12.00, poza przedstawicielami "Gazety Polskiej" na czele z redaktorem naczelnym GP Tomaszem Sakiewiczem pojawili się także przedstawiciele rządu: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i szefowa MRPiS Marlena Maląg. W wydarzeniu wziął udział ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Akcja polegała na rozłożeniu żółtych tulipanów wokół zniczy ułożonych w znak krzyża przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Kwiaty ułożono także po obu stronach ulicy. Żółte tulipany należały do ulubionych - poległej w katastrofie rządowego TU-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku - Pierwszej Damy RP Marii Kaczyńskiej.

"Uważam, że trzeba zawsze pamiętać o tych, którzy odeszli od nas. Są symboliczne te kwiaty. W tradycji ukraińskiej kolor żółty jest kolorem pamięci o dobrych ludziach" - powiedział ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca, który pojawił na miejscu. Wyraził przekonanie, że śp. Marta Kaczyńska do takich osób należała. "Dlatego jesteśmy tutaj, żeby co roku o tym przypominać" - zaznaczył. Andrij Deszczyca przyniósł ze sobą dwanaście tulipanów, jako symbol dwunastu lat, jakie upłynęło od katastrofy w Smoleńsku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu. Jednym z nich był minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który powiedział, że "pamięć jest szalenie ważna. Na pamięci budujemy tożsamość - to jest dla polskiego narodu absolutnie konstytutywne". "Te tulipany są też ofiar Katynia, bo dzisiaj mamy rocznicę katyńską" - dodał.

Na miejscu pojawiła się szefowa MRPiS Marlena Maląg. "Dzisiaj nasza pamięć cofa się do tego, co było 12 lat temu, ale przede wszystkim działamy dalej. Bohaterowie tamtego czasu - 96 ofiar - które zginęło, elita polskiej władzy na czele z panem profesorem Prezydentem Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką zostawili nam bardzo trudny testament do wykonania" - powiedziała. Jak wskazała, "dzisiaj tutaj skupia nas Maria Kaczyńska - kobieta wyjątkowa".

"Przejawem nieprawdopodobnego barbarzyństwa, kiedy już nie ludzie, a kwiaty przeszkadzają" - tak z kolei działania Straży Miejskiej oraz służb porządkowych, które 13 kwietnia 2011 roku podczas spontanicznego złożenia żółtych tulipanów ku czci Marii Kaczyńskiej zaczęły je zbierać z miejsca akcji, ocenił redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz.