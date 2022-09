Warszawa: Zoo rozpoczyna akcję zbierania żołędzi i orzechów laskowych

W sobotę, 24 września stołeczny ogród zoologiczny rozpoczyna akcję zbierania orzechów i żołędzi dla zwierząt. W tym roku akcja różni się od tych z poprzednich lat. Nie jest prowadzona zbiórka orzechów włoskich - zoo ma ich wystarczający zapas.

"Przyjmowane są jedynie żołędzie i orzechy laskowe. Kasztanów zwierzęta nie jedzą, więc zoo ich wcale nie zbiera i nie zbierało. Natomiast orzechy włoskie ZOO ma w ilościach wystarczających na całoroczny zapas" - przekazał ogród zoologiczny.

Poinformował również, że zbiórka ma charakter charytatywny i edukacyjny - za dary nie są wydawane vouchery ani darmowe wejściówki do warszawskiego zoo. "Obdarowane zwierzaki będą zachwycone, a ich opiekunowie bardzo wdzięczni" - dodało zoo.

Żołędzie i laskowe orzechy można dostarczać do warszawskiego zoo od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7 - 19, przy wejściach od strony ul. Ratuszowej i Mostu Gdańskiego.

Zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia m.in. dla: żubrów, jeleni sika, antylop, żyraf, małp i ursona, dlatego powinny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów w środku. Spleśniałe, zgniłe albo zanieczyszczonych ziemią mogłyby zaszkodzić zwierzętom i zepsuć resztę zbiorów!

Zoo zbiera żołędzie i orzechy od ponad 40 lat. Dawniej zbiórka miała charakter raczej lokalny - warszawiacy w trosce o zwierzęta przynosili dary jesieni do zoo, a akcja trwała od końca lata aż do zimy. Za torbę żołędzi lub orzechów można było nieodpłatnie odwiedzić zoo. "Z biegiem czasu i rozwojem mediów społecznościowych informacja o zbiórce docierała do szerszego grona odbiorców, którzy wręcz zasypywali zoo żołędziami i chętnie korzystali z wejściówek traktując całą akcję jak kolejną kampanię marketingową" - zaznaczył ogród zoologiczny. "Dlatego warszawskie zoo w 2019 r. postanowiło zrezygnować z darmowych wejściówek i nie zawiodło się na darczyńcach" - dodało.

Warszawskie ZOO przypomina, by podczas zbierania żołędzi, zostawiać ich część pod drzewami dla dzikich mieszkańców okolicy. Z żołędzi i orzechów korzystają również zwierzęta żyjące wokół nas. Żołędzie są przysmakiem sójek, wiewiórki też je zjadają, a dla jeleni, dzików i saren jesienny wysyp żołędzi to czas prawdziwej uczty. Zwierzęta w zoo mają zapewniony pokarm przez cały rok, a ofiarowane żołędzie są dla nich choć wspaniałym - jednak tylko urozmaiceniem. Natomiast żyjące w naszych lasach i parkach zwierzęta muszą poszukiwać sobie żywności same.

