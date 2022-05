Warszawa: Zwężona ulica Sokratesa otwarta dla samochodów

Po długim majowym weekendzie drogowcy otworzyli dla ruchu zwężoną do jednego pasa bielańską ulicę Sokratesa. Wciąż jednak trwają prace po północnej stronie ulicy, gdzie powstaje m.in. ścieżka rowerowa.

Środa po majówce była pierwszym dniem gdy samochody i autobusy komunikacji miejskiej mogły przejechać przebudowaną ulicą Sokratesa. Kierowcy do dyspozycji mają po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Powstały też dwa ronda na skrzyżowaniach z ulicami Kaliszówka i Petöfiego, których celem, według drogowców, jest poprawa bezpieczeństwa. Nie wszystkie prace zostały jednak zakończone.

W środę robotnicy pracowali po północnej stronie ulicy m.in wytyczając nową ścieżkę rowerową i kładąc krawężniki. Ta strona ulicy Sokratesa, na razie przedstawia krajobraz jak po bitwie. Nieliczni przechodnie lawirują pomiędzy maszynami budowlanymi, potykając się nierównym starym chodniku.

"W końcu otworzyli nam ulicę, ale co z tego. Zwęzili ją i zrobili dziwne ronda, które w sumie nie wiadomo po co są. Miały powodować, że kierowcy będą wolniej jeździć, ale wcale tak nie jest. Bardzo często samochody i tak przejeżdżają przez nie na wprost. I wcale nie zwalniają" - powiedział spotkany na ulicy Sokratesa pan Kazimierz. "Żeby piesi byli bezpieczniejsi wysatrczyłoby zamontować światła i wyciąć krzaki zasłaniające widoczność kierowcom" - dodał.

Z kolei pani Bożena zastanawia się po co budowana jest nowa ścieżka rowerowa skoro wystarczyłoby wyremontować starą. "Nie rozumiem tego. Do tej pory był tu chodnik i ścieżka. Teraz wygląda na to, że na całej szerokości będzie chodnik dla pieszych. Po co taki szeroki? Przecież tu nikt nie spaceruje tłumnie" - powiedziała kobieta i dodała, że lepiej żeby jednak było więcej miejsca dla samochodów, bo budują się nowe osiedla i przybywa zmotoryzowanych.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że na ulicy już niedługo pojawi się nowa zieleń. W ciągu najbliższych tygodni zostanie rozstrzygnięte postępowanie i wyłoniony zostanie wykonawca, który będzie miał 60 dni na wykonanie nasadzeń.

Decyzja o przebudowie ulicy Sokratesa zapadła po tym, jak w październiku 2019 r. kierowca pędzący bmw potrącił pieszego, który przechodził przez ulicę po pasach. Wraz z nim szła kobieta z dzieckiem w wózku, które również ucierpiało. 33-latek zmarł.