Warszawska społeczność żydowska z wyrazami solidarności dla Ukraińców

Warszawska społeczność żydowska wyraziła solidarność z narodem ukraińskim. "Będziemy Was wspierać. Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się!" - napisała społeczność żydowska w liście do narodu ukraińskiego.

"Drodzy Ukraińcy. Warszawska społeczność żydowska solidaryzuje się z całym Narodem Ukraińskim w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach walki o wolność i jedność Ojczyzny" - podkreślono w liście opublikowanym m.in. na profilu facebookowym Żydowskiego Instytutu Historycznego.

"My - Żydzi szczególnie doświadczeni przez drugą wojnę światową - jesteśmy i będziemy przeciwni wojnom, zawsze niosącym cierpienie, nieszczęście i śmierć ludzi. Nie możemy i nie chcemy być obojętni wobec grozy wojny i jej tragicznych skutków" - głosi list. "Będziemy Was wspierać. Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się! Jesteśmy z Wami!" - zadeklarowała warszawska społeczność żydowska.

Pod listem podpisali się przedstawiciele blisko 20 organizacji i instytucji, w tym przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lesław Piszewski, prezes Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent Piotr Kwapisiewicz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński, dyrektor Zarządu Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra dr Grażyna Pawlak, prezes Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, prezes Fundacji Shalom Gołda Tencer, prezes Zarządu Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu" w Polsce Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, prezes Zarządu Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego Makabi Warszawa Igor Susid, a także Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.

Według Pentagonu obecnie jest obserwowane początkowe stadium rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę.