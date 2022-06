Wartość pomocy przekazanej w ramach Solidarnej Paczki przekroczyła 3,5 mln zł

Pomoc przekazana rodzinom w ramach Solidarnej Paczki przekroczyła 3,5 mln zł. Średnia wartość paczki wyniosła niemal 3200 zł – przekazał w środę organizator akcji Fundacja Wiosna.

W niedzielę zakończyła się edycja Solidarnej Paczki, czyli specjalna, czerwcowa edycja Szlachetnej Paczki skierowana do rodzin uchodźczych przybywających z Ukrainy. Jak przekazał w środę organizator - Fundacja Wiosna - pomoc dotarła do 1119 rodzin uchodźczych, czyli blisko 3800 osób w trudnej sytuacji materialnej. Wśród prawie 3800 osób objętych pomocą Solidarnej Paczki ponad 2000 to dzieci i ponad 630 to samodzielni rodzice. W Solidarną Paczkę zaangażowało się 959 wolontariuszy.

"To dla mnie taki wzruszający moment, gdy obcy sobie ludzie są połączeni dzięki nam, dzięki Paczce. Ludzie, którzy chcą pomóc, mogą pomóc osobom, które mają mniej" - powiedziała cytowana w komunikacie Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizującego Szlachetną i Solidarną Paczkę.

Paczki trafiały najczęściej do samodzielnych matek z dziećmi, a także do rodzin rozdzielonych przez wojnę, które muszą układać sobie życie na nowo, tutaj w Polsce. Nierzadko kierowane były do dużych rodzin, odpowiadały na wiele niestandardowych dla Paczki potrzeb, jak kursy językowe, narzędzia pracy czy nauki etc.

Wręczając paczki, wolontariusze usłyszeli od przyjaciół z Ukrainy wiele słów wdzięczności przekazała Fundacja Wiosna. "Dzieci wręczały im kolorowe rysunki. W wielu domach mamy ze wzruszeniem wspominały, że to jedna z pierwszych sytuacji, gdy ich dziecko znów zamiast ciemnych obrazów wojny, zaczęło rysować coś optymistycznego lub gdy nastoletni chłopiec, mówiący tylko o tym, że jak dorośnie, będzie bronił kraju i rodziny, otwierając paczkę, znów stał się nastolatkiem" - dodano w komunikacie.

"Ja wierzę w to, że darczyńcy i wolontariusze - oni nie tylko pomagają komuś tu i teraz, ale tak naprawdę tworzą lepszy świat. Bo te dzieci będą to pamiętać. I wierzę, że będą chciały to samo zrobić dla innych" - powiedziała Olha Menko, prezeska Fundacji Instytut Polska-Ukraina i przyjaciółka Szlachetnej Paczki.

Jednak organizatorzy ocenili, że nie była to łatwa edycja. "Polacy na dużą skalę angażują się w pomoc od początku wojny, a duże zaangażowanie to również zmęczenie. Nikt też nie spodziewał się, że Paczka będzie potrzebna w czerwcu" - wskazano. Organizatorzy dodali, że udało się jednak dotrzymać słowa i każda zgłoszona rodzina otrzymała pomoc.