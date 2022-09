Wąsik: chcielibyśmy, żeby strażacy czuli bezpieczeństwo ekonomiczne - swoje i swoich rodzin

Chcielibyśmy, żeby strażacy czuli bezpieczeństwo ekonomiczne - swoje i swoich rodzin - powiedział w środę podczas wręczenia nagród i wyróżnień za udział w akcji gaszenia pożarów lasów we Francji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas środowej uroczystej zbiórki w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej Maciej Wąsik przekazał też pozdrowienia i gratulacje ze strony szefa resortu - ministra Mariusza Kamińskiego.

"Chciałem was pozdrowić i zapewnić, że pracujemy nad tym, żeby zawsze bezpieczeństwo ekonomiczne was i waszych rodzin było na pierwszym miejscu, bo za dobrą służbę powinno być dobre wynagrodzenie - coraz lepsze" - podkreślił nadzorujący w resorcie straż pożarną wiceminister Wąsik.

Przypomniał, że straż pożarna cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. "Chcielibyśmy, żeby wszyscy strażacy czuli bezpieczeństwo ekonomiczne - swoje i swoich rodzin" - stwierdził.

Podkreślił, że nagrody, które wręczy wraz z komendantem głównym PSP brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem przyznano za akcję we Francji, ale tak naprawdę za gotowość - za przygotowanie do realizacji najcięższych zadań w każdej chwili - o każdej porze dnia i nocy, i w każdym miejscu.

"Ciągle czekacie na sygnał wyjazdu. Czy jest to pożar dwie ulice dalej, czy jest to zdarzenie w sąsiedniej miejscowości, czy pożar lasu we Francji, zawsze można na was liczyć" - mówił do wyróżnionych wiceszef MSWiA.

"Jestem dumny, że Polska ma taką ekipę +eksportową+" - dodał.

Polska grupa ratownicza przez tydzień gasiła pożary lasów w okolicach Bordeaux we Francji, gdzie żywioł objął prawie tysiąc hektarów. W grupie ratowniczej znajdowało się 146 strażaków z woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego oraz 49 samochodów gaśniczych. Są to dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów - Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - GFFFV.