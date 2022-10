Wąsik dla GPC: Zachowanie Sikorskiego to jawna prowokacja

Traktuję zachowanie Radosława Sikorskiego jako jawną prowokację. Jego wpis wszedł już do oficjalnej propagandy rosyjskiej - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w rozmowie z poniedziałkową Gazetą Polską Codziennie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Mamy wciąż stopień zagrożenia cyberprzestrzeni na poziomie Charlie, stopień zagrożenia terrorystycznego na poziomie Beta czyli trzeci i drugi. Po tym jak wybuchła wojna, natychmiast mieliśmy wzmożoną aktywność pewnych osób, które działały na rzecz Rosji. Największym celem Putina wobec Polski jest skłócenie Ukraińców i Polaków" - powiedział Maciej Wąsik w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie".

Na pytanie o przygotowaniu polskich służb do zakazu wjazdu Rosjan do Polski, wiceminister stwierdził, że służby są dobrze przygotowane do egzekwowania tego zakazu, zauważając jednocześnie, że wśród uciekających z Rosji są także osoby nadal lojalne wobec Putina i Kremla.

Wąsik omówił stan reformowania polskich służb mundurowych. "Chcemy wzmacniać granicę wschodnią. Mamy już zaporę na granicy z Białorusią, kończymy tam budowę perymetrii (sieci czujników ruchu). Wzmacniamy Straż Graniczną. Planujemy utworzenie Funduszu Ochrony Ludności - 0,01 proc. PKB byłoby odkładane na sytuacje kryzysowe. To jest rządowy projekt, który chcemy uchwalić do końca roku" - zapewnił wiceszef MSWiA.

Polityk odniósł się także do kontrowersyjnego wpisu na Twitterze, którego dokonał w ubiegłym tygodniu Radosław Sikorski.

"Traktuję zachowanie Radosława Sikorskiego jako jawną prowokację. Jego wpis wszedł już do oficjalnej propagandy rosyjskiej. To kolejne dziwne zachowanie tego polityka. To nikt inny, jak właśnie Sikorski twierdził, że Rosja może być częścią NATO. W tym samym nurcie przekonywał Ukraińców, że jeśli się nie poddadzą Rosji, to +wszyscy zginą+". "Nie mam złudzeń, że po tych działaniach możemy sobie wyrobić zdanie o tym, kim jest Radosław Sikorski" - ocenił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie".