Wąsik: embargo na handel z Rosją to bardzo dobry pomysł, najsilniejsza z propozycji

Embargo na handel z Rosją to bardzo dobry pomysł i chyba najsilniejsza z propozycji sankcyjnych; jestem przekonany, że Europa dojrzeje do tego pomysłu; wolałbym, żeby to było za pięć dni, niż a pięć lat - podkreślił w poniedziałek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wąsik, w kontekście czwartkowego szczytu NATO i późniejszej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, podkreślił w TVP Info, że sojusz będzie wzmacniał wschodnią flankę. "Jestem przekonany, że na tym szczycie zapadną decyzje, które sprawią, że duże siły amerykańskie, następne siły amerykańskie, pojawią się w Polsce" - zaznaczył.

"Tak, żeby wysłać jednoznaczny sygnał do Putina, że NATO jest jak pięść, NATO jest jednością i NATO nie pozwoli, żeby którykolwiek z członków NATO był zaatakowany" - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Zapytany, czy szczyt doprowadzi do tego, że kraje Europy Zachodniej zgodzą się na całkowity zakaz handlu z Rosją węglem, ropą i gazem, wiceszef MSWiA odparł, że trzeba nad tym pracować. "Nikt się spodziewał, że system SWIFT zostanie objęty embargiem dla Rosji. Po wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie okazało się, że jednak przynajmniej częściowo może i to jest krok w dobrym kierunku" - dodał.

"Na stole nadal pozostaje propozycja Polski objęcia embargiem handlu z Rosją. To bardzo dobry pomysł. Chyba najsilniejsza z propozycji sankcyjnych. Jestem przekonany, że wcześniej czy później Europa dojrzeje do tego pomysłu. Wolałbym, żeby to było za pięć dni, niż za pięć lat" - podkreślił Wąsik.

Nadzwyczajny szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma się odbyć w najbliższy czwartek w Brukseli. W piątek ze stolicy Belgii do Warszawy ma przybyć prezydent Biden. W ubiegłym tygodniu podczas wizyty premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję powołania misji pokojowej, przygotowanej przez NATO i być może także inne organizacje międzynarodowe. Misja miałaby być "osłonięta zbrojnie" i odbywać się na terytorium Ukrainy.

Poniedziałek jest 26. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Od 24 lutego, kiedy to rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, do Polski przybyło ponad 2 mln osób uciekających z Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Działalność w Rosji wstrzymało też wiele międzynarodowych koncernów - m.in. marki technologiczne, samochodowe, odzieżowe.