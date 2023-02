Wąsik: jednostki OSP zostaną wyposażone w 675 nowych wozów strażackich

Zaakceptowałem listę Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie do zakupu 675 nowych wozów bojowych lekkich, ciężkich i średnich - poinformował w czwartek na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił podczas czwartkowej konferencji, że "to ważny dzień dla strażaków ochotników". "Wczoraj zaakceptowałem listę Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowych wozów bojowych lekkich, ciężkich i średnich" - powiedział.

Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz minister klimatu Anna Moskwa zapowiadali zwiększone finasowanie i mówili, że środków wystarczy na 668 samochodów. "Okazało się, że przy odpowiednim montażu finansowym, dzięki bardzo dobrej pracy Państwowej Straży Pożarnej będzie to 675 nowych samochodów strażackich dla jednostek OSP. To oczywisty rekord" - podkreśli wiceszef MSWiA.

Zaznaczył również, że w czwartek o godz. 10 na stronach Państwowej Straży Pożarnej, a także na stronach MSWiA będzie opublikowana szczegółowa lista tych jednostek, które otrzymały dofinansowanie.

Dodał, że samochodów jest 675, z czego 180 to samochody lekkie, 78 to samochody ciężkie, a 417 to samochody średnie. "To ważny moment, bo samorządy i ochotnicze straże mogą rozpoczynać przetargi, mogą rozpoczynać proces zakupów. Wydaje się, że jest to ogromne zasilenie polskiej ochrony przeciwpożarowej, ogromne wzmocnienie OSP i bardzo ważny element na mapie bezpieczeństwa Polski" - wskazał Maciej Wąsik.