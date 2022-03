Wąsik: liczymy, że UE będzie wspierała Polskę i Polaków tak samo jak wspomogła Turcję

Liczymy na to, że Unia Europejska tak samo jak wspomogła Turcję w 2015 roku, tak samo będzie w tym ogromnym wysiłku wspierała Polskę i Polaków - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, odnosząc się w czwartek w Sejmie do kwestii pomocy finansowej Unii Europejskiej w przyjmowaniu uchodźców.

W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa prezydium sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych w sprawie wniesienia projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podczas konferencji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik został m.in. zapytany o to, czy są rozmowy z Unią Europejską dotyczącą pomocy finansowej. Jak zaznaczyła dziennikarka zadająca pytanie, że "cały czas mówi się o 500 milionach, a to jest kropla w morzu potrzeb". "Zgadzam się, tym bardziej, że połowa ma iść na Ukrainę, a 250 milionów ma zostać podzielone solidarnie pomiędzy kraje" - odpowiedział Maciej Wąsik.

"My zdajemy sobie sprawę, że to jest ogromny wysiłek finansowy. Na razie ten wysiłek ponosi państwo polskie. Nie uchylamy się od tego, ale chcemy, żeby Europa była solidarna. Żeby słowo solidarność europejska nie było pustym hasłem podnoszonym na różnych spotkaniach, tylko przerodziło się w konkretne czyny" - tłumaczył.

Przekazał też, że utworzony został specjalny fundusz, na który mogą być robione wpłaty. "Czekamy na to aż Komisja Europejska przeznaczy stosowne środki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabiega o te środki. Cały czas liczymy na to, że Unia Europejska tak samo jak wspomogła Turcję w 2015 roku i tak samo będzie w tym ogromnym wysiłku wspierała Polskę i Polaków" - dodał wiceszef MSWiA.

W czwartek Straż Graniczna poinformowała, że od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę do Polski przyjechało 1,95 miliona osób, z czego ostatniej doby funkcjonariusze SG odprawili 60 tys. osób. Tylko w czwartek do godziny 7 przyjechało do Polski 12 tys. osób uchodźców z Ukrainy.