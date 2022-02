Wąsik o budowie zapory: nie ma żadnych opóźnień, wszystko idzie zgodnie z planem

Nie ma żadnych opóźnień z harmonogramem budowlanym. Wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział w środę na konferencji przy granicy polsko-białoruskiej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Podczas wizyty na budowie zapory w Tołczach (Podlaskie) przy granicy polsko-białoruskiej, Maciej Wąsik mówił o postępach prac. "Nie ma żadnych opóźnień z harmonogramem budowlanym. Termin - pierwsza połowa tego roku będzie dotrzymany. Wszystko idzie zgodnie z planem" - podkreślił.

"Dzisiaj jesteśmy na granicy i widzimy pierwsze przęsła, które są stawiane. Przęsła, które zostały wykonane w polskich hutach, w polskich firmach i stawiane przez polskie firmy budowlane. Cieszę się bardzo, że ta inwestycja ruszyła i jest realizowana tak sprawnie przez dwie duże, polskie firmy budowlane" - zaznaczył wiceszef MSWiA. Dodał też, że warunki do pracy są trudne. "Parę metrów dalej jest strona białoruska, która jest wroga, która przeprowadziła na nas atak hybrydowy" - wskazał. Podkreślił, że na miejscu jest dużo wojska i policji, a praca odbywa się pod specjalnym nadzorem.

Następnie podziękował wszystkim, którzy budują tę zaporę i "dotychczas bronili naszej granicy". "Te służby zapewniają możliwość dobrej, płynnej pracy firmom budowlanym na granicy. Jestem przekonany, że to (zapora - PAP) będzie ważny element naszego bezpieczeństwa, ważny element ochrony granicy, także w pewnie sposób odstraszający, prewencyjny" - powiedział Wąsik.

Zaznaczył, że budowana zapora będzie wyposażona w system perymetryczny, który powstanie nie później niż 2-3 miesiące po zakończeniu inwestycji budowlanej. "Zapora naszpikowana będzie czujnikami ruchu, kamerami, termowizją i różnymi innymi elementami, które sprawią, że polskie służby będą w sposób skuteczny chronić granicy polsko-białoruskiej" - dodał.

Przy granicy Polski z Białorusią do 1 marca obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono w 183 przylegających do granicy miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy.

Na podlaskim odcinku granicy budowana jest zapora, która ma powstrzymać napływ migrantów na sztucznie stworzonym praz reżim białoruski szlaku przerzutowym na Zachód.