Wąsik o napaści na biuro poselskie Mariusza Błaszczaka: to efekt Tuska

Ogromna agresja po stronie opozycji to efekt powrotu do polskiej polityki przewodniczącego PO Donalda Tuska - mówił w środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik (PiS), komentując napaść na biuro poselskie wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka. Wąsik zaznaczył, że policja będzie ścigała sprawców napaści.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek wieczorem, że biuro poselskie Mariusza Błaszczaka zostało obrzucone kamieniami.

Wiceszef MSWiA o tę sprawę pytany był w środę rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia. "Patrzę z coraz większym zaniepokojeniem na te zjawiska. Zresztą one się dzieją nie tylko przy biurach poselskich, ale także chociażby w internecie" - zwrócił uwagę.

Jego zdaniem "jest to efekt Tuska". "W momencie, kiedy Donald Tusk powrócił do Polski, to zaczął rozdmuchiwać emocje agresywne niezwykle mocno" - powiedział Maciej Wąsik.

Wiceminister ocenił też, że agresja jest dużo większa po stronie zwolenników opozycji niż po stronie zwolenników PiS.

"Niemniej jednak każdą tego typu agresję trzeba potępić. Czy jest to biuro Mariusza Błaszczaka, czy jest to biuro posła opozycji. Nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno takich rzeczy tolerować. Policja polska będzie ścigała tych sprawców z całą surowością" - podkreślił wiceszef MSWiA.