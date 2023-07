Wąsik: Pakt migracyjny jest szkodliwy dla Polski; wydaje się, że przekonaliśmy Kosiniaka-Kamysza

Pakt migracyjny jest szkodliwy dla Polski, a korzystny dla Niemiec i innych krajów; wydaje się, że spotkanie u premiera przekonało szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, by w sprawie paktu mówić jednym głosem - ocenił w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister SWiA Maciej Wąsik (PiS).

W czwartkowym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów nie wzięli udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050.

Uczestniczyli w nim szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef koła Kukiz'15 Paweł Kukiz, szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, szefowa Porozumienia Magdalena Sroka, szef koła Wolnościowcy Jakub Kulesza i Andrzej Sośnierz (koło Polskie Sprawy) oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W ocenie Wąsika zwolennikiem relokacji jest tak naprawdę Platforma Obywatelska i Donald Tusk. "To nie przypadek, że przedstawiciela Donalda Tuska czy Platformy nie było na tym spotkaniu u premiera" - powiedział w audycji Sygnały dnia w PR1 wiceminister spraw wewnętrznych i Administracji.

"Nie było także przedstawiciela Szymona Hołowni" - przypomniał.

"To spotkanie przyniosło już pewien efekt, bo Senat procedował dwie uchwały dotyczące relokacji - uchwała, która wspierała rząd przygotowaną przez senatorów PiS i uchwała przygotowana przez opozycję, czyli większość senacką, która z zadowoleniem przyjmowała pakt migracyjny" - tłumaczył.

"Po tym posiedzeniu wydaje mi się, że środowisko PSL-u dało stosowny sygnał i Senat zawiesił procedowanie nad tymi uchwałami. Oczywiście obydwoma, ale trzeba powiedzieć, że okazało się, iż nie ma większości, żeby poprzeć przymusową relokację w Senacie" - powiedział Wąsik w radiowej Jedynce.

"Ta uchwała senacka nie została podjęta, czyli jednak wydaje się, że chociażby Kosiniaka-Kamysza przekonaliśmy do tego, żeby mówić jednym głosem, mocno, żeby zablokować pakt migracyjny, bo pakt migracyjny jest szkodliwy dla Polski, a jest korzystny dla Niemiec i innych krajów" - podkreślił.

Przypomniał, że nie jest znana pula uchodźców do rozlokowania - mowa jest o dwóch tysiącach osób, ale chodzi o pierwszy rok. "A co w kolejnych latach? To nie jest mechanizm jednorazowy, to jest mechanizm stały" - podkreślił wiceminister.

Wąsik pytany o obecną presję migrantów na polską granicę z Białorusią i ukończone zabezpieczenia powiedział, że ze względu na korzystną pogodę presja się nasila. Ocenił, że nie ma tam przypadków, w których nie ma udziału służb białoruskich w próbach nielegalnego przekroczenia naszej granicy.

"To jest wszystko sterowane przez służby białoruskie" - powiedział.

Zaznaczył, że budowa zabezpieczeń - zapory i zapory elektronicznej - pozwala dużo mniejszymi siłami utrzymać tę granicę. "Dziś to są śladowe ilości osób, którym faktycznie udaje się przejść przez granicę" - stwierdził.

Dodał, że gdyby nie pomoc białoruskich służb, to nikt tej granicy by nie przeszedł. To one próbują za wszelką cenę przecisnąć przez nią migrantów - pokazują im ścieżki, groble na rzekach, odciągają uwagę w jedno miejsce, by w innym próbować przeprowadzić większa grupę.

Dopytywany o zapowiedzi przejazdu grupy Wagnera na Białoruś podkreślił, że taka sytuacja może być niebezpieczna nie tylko dla Polski, Łotwy, Litwy, ale też dla Ukrainy. Przypomniał, że to najemnicy, którzy m.in. zdobywali Bachmut i może się okazać, że zdecydują się oni z Białorusi zaatakować Ukrainę od północy i dlatego Ukraina musi zachować pewną rezerwę strategiczną, żeby być przygotowanym na ewentualny atak.

Podkreślił, że my też musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz. "Być może on nie nastąpi, ale my musimy już dzisiaj przewidywać, że Grupa Wagnera będzie na Białorusi i że będzie użyta do prowokacji na naszej granicy, albo żeby wzmagać nielegalną migrację" - stwierdził.

Przypomniał, że jest jeszcze szczyt NATO w Wilnie i na jakie prowokacje stać Aleksandra Łukaszenkę, i czy użyje do tego Grupy Wagnera nie wiemy, ale jako rząd, Unia Europejska i NATO musimy być gotowi zawsze na najgorszą sytuację.