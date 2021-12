Wąsik: podpisałem zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Ochojskiej

Przed chwilą podpisałem zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Ochojskiej kierowanych pod adresem Straży Granicznej - poinformował w środę na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef MSWiA o przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Janinę Ochojską poinformował w środę rano w TVP. "Nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej" - mówił.

Wąsik zapytany w TVP o europosłankę, założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej Janinę Ochojską, która - jak zaznaczył prowadzący - nie ma dobrego zdania o polskiej Straży Granicznej, poinformował, że zostało przygotowane wobec niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

"Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila zostanie skierowane to zawiadomienie wobec pani Ochojskiej, bo nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej" - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Przypomnę, że to są rzeczy niedopuszczalne. Ona porównywała tę sytuację do sytuacji wojennych, że ostatnie takie historie, które się dzieją na granicy to ona zna z opowieści o II wojnie światowej (...). To jest nieprawdziwe, nieuprawnione, to są wymysły, to też jest polityka" - mówił.

Dodał, że "przy okazji jest to granie na nutach Łukaszenki. Łukaszenka niezwykle się cieszy i myślę, że powinien wysłać kwiaty pani Janinie Ochojskiej" - powiedział.

W związku z presją migracyjną na granicę Polski ze strony Białorusi od 2 września do 30 listopada w 183 miejscowościach obowiązywał stan wyjątkowy wprowadzony na wniosek Rady Ministrów rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na tym samym terenie obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezamieszkujących wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej.