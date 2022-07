Wąsik: Putin nie ukrywa, że stał za kryzysem na granicy - to był test przed wojną z Ukrainą

Kości zostały rzucone. Putin nie ukrywa, że to on stał za tym kryzysem. To był test przed wojną na Ukrainie, jak się zachowa zachód, jak się zachowa Polska czy może uda się zrobić ferment - wskazał w rozmowie na antenie TVP 1 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Podkreślił, że Polacy jednoznacznie opowiedzieli się za ochroną polskiej granicy.

Podkreślił, że celem Putina było m.in. wywołanie fermentu i destabilizacja.

W tym kontekscie Wąsik wspominał o znaczeniu wybudowanej zapory na granicy z Białorusią, która liczy 187 km. "Powiedzmy sobie szczerze: próby przejścia przez zaporę na granicy oczywiście będą, ale w ogromnej większości będą nieskuteczne" - wskazał Wąsik.

Wiceszef MSWiA przypomniał także o atakach na funkcjonariuszy Straży Granicznej. "Wszyscy pamiętamy ataki na polskich mundurowych. Polacy stanęli na wysokości zadania i jednoznacznie opowiedzieli się za ochroną polskiej granicy" - podkreślił Maciej Wąsik.

Jak zauważył, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który wywołali przywódcy Rosji i Białorusi miał posłużyć także w przypadku wojny na Ukrainie. "Rzucić to Polakom - niech się pokłócą, niech będzie awersja do uchodźców i wówczas, w czasie wojny z Ukrainą te relacje polsko-ukraińskie będą obarczone pewnym piętnem relacji z granicy z Białorusią - tak to mogło być" - podkreślił Maciej Wąsik.

"Trzeba to sobie jasno powiedzieć: część opozycji na czele z Platformą Obywatelską podjęła tę rękawice podaną przez Łukaszenkę i Putina" - mówił o polskiej opozycji wiceszef MSWiA.

Zaznaczył, że powinniśmy być świadomi tego, że "Ukraińcy uciekają przed Putinem a tamci imigranci, nie uchodźcy byli przysłani przez Putina".

Barierę fizyczną budowano od 25 stycznia br. do końca czerwca na 187 kilometrach podlaskiego odcinka polsko-białoruskiej granicy. Do połowy września gotowa będzie bariera elektroniczna, która zabezpieczy łącznie 202 km. Po ukończeniu bariery fizycznej w piątek przestał obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. podlaskim i woj. lubelskim.