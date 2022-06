Wąsik: ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej ma regulować sprawy obrony cywilnej

Ustawa o ochronie ludności cywilnej i stanie klęski żywiołowej ma regulować sprawy obrony cywilnej - to jest rzecz istotna - powiedział w środę na antenie Radia Plus wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że obrona cywilna to także zarządzanie pomieszczeniami, w których ludnośc mogą się schować w momencie zagrożenia.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w programie "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus pytany był m.in. o ustawę o ochronie ludności cywilnej i stanie klęski żywiołowej. "Ustawa ma regulować sprawy obrony cywilnej i to jest rzecz istotna. Obrona cywilna to także zarządzanie pomieszczeniami, gdzie ludność cywilna może się schować w momencie zagrożenia" - podkreślił Wąsik.

Zaznaczył, że "przede wszystkim musimy zinwentaryzować i uporządkować nasze zasoby i zobaczyć, jakie są potrzeby". Dodał, że "przede wszystkim projekt ustawy daje możliwość finansowania tych zadań".

"W mojej ocenie jednym z najważniejszych elementów tej ustawy jest fundusz ochrony ludności, czyli fundusz odkładany co roku przez państwo po to, żeby zbierać pieniądze na sytuację ciężkie, kryzysowe. Chodzi o taką doraźną pomoc" - powiedział wiceszef MSWiA.

Wiceminister zwrócił uwagę na to, że od czasów zimnej wojny w Polsce schronów nie budowano.

Dopytywany o szczegóły dotyczące budowy nowych schronów stwierdził, że, "na razie musimy zrobić ustawę i dać możliwość finansowania tych zadań". "Nie chciałbym żadnych zapowiedzi dzisiaj zrobić. Musimy to przeanalizować" - wskazał.

14 czerwca 2022 roku szef komitetu ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wraz szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim i wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem zaprezentowali założenia projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Procedury i instrumenty w nim zawarte mają pozwolić na efektywne i szybkie działanie oraz przynieść ochronę i pomoc dla ofiar różnego typu sytuacji nadzwyczajnych. Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej ma wypełnić także luki w zakresie budowy i zarządzania schronami.

Minister SWiA Mariusz Kamiński informował o powstaniu Funduszu Ochrony Ludności, z którego będą finansowane zadania z zakresu ochrony ludności. "Środki te ustawa określa jako 0,1 PKB naszego państwa, co w obecnych realiach oznacza około 3 mld zł. Będzie to fundusz niewygasający, środki niewykorzystane w danym roku przejdą na kolejny rok. To bardzo poważne instrumenty do efektywnego działania" - powiedział Mariusz Kamiński.

Środki z Funduszu będą podzielone, w połowie przekazane będą do dyspozycji szefa MSWiA, a w połowie - do wojewodów. Będą mogły być przeznaczone m.in. na działania związane z niesieniem natychmiastowej pomocy (wsparcie dla ofiar klęsk żywiołowych) oraz inwestycje związane z infrastrukturą bezpieczeństwa.