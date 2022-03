Wąsik: w projekcie ws. pomocy uchodźcom - nadanie Ukraińcom numeru PESEL

Projekt ws. pomocy obywatelom Ukrainy zakłada nadanie im numeru PESEL - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego projekt ma trafić do Sejmu w najbliższym tygodniu.

O to, czy rząd bierze pod uwagę pomysł nadania uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, Wąsik pytany był w piątek na antenie Polsat News.

"Ta ustawa, która jest procedowana przez polski rząd, przewiduje nadanie PESEL-i obywatelom ukraińskim" - odparł wiceminister. "Nie obywatelstwa, tylko PESEL-i, chodzi o techniczny numer - tylko po to, by oni mogli robić większość rzeczy, które są tu potrzebne, żeby mogli mieć dostęp do usług cyfrowych" - dodał.

Wiceminister powiedział, że pomysł ten zgłaszała m.in. opozycja. "Ale nie tylko opozycja - głosy były także ze strony samorządowców, z którymi współpracuje się bardzo dobrze, te głosy były także z obozu rządzącego, tak, że tu nie będziemy się chyba w żaden sposób różnić" - stwierdził.

Przedłożony przez MSWiA projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zamieszczono w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewidziane w nim rozwiązania dotyczą m.in. pracy, kształcenia i legalności pobytu Ukraińców w Polsce, a także utworzenia rezerwy celowej na finansowanie niesionej im pomocy.

W piątkowym podkaście premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że projekt trafi do Sejmu już w najbliższym tygodniu. W innej rozmowie na antenie Polsat News mówił natomiast o pomyśle, zgodnie z państwo ma płacić osobom przyjmującym uchodźców. "Zaproponowaliśmy ustawę, która powinna trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu, żeby osoby, które będą przyjmowały uchodźców wojennych z Ukrainy, otrzymywały ze strony państwa 40 zł np. dziennie za daną osobę, bo to kosztuje przecież - wyżywienie, ciepło" - mówił szef rządu.

Jak wskazał, projekt regulował będzie też kwestię edukacji, czy "bardziej dramatyczne sytuacje", takie jak np. pobyt uchodźca w szpitalu. "Żeby było jasne, za to wszystko dodatkowo będzie też płacić Unia Europejska" - dodał.