Wąsik: zamierzamy rozszerzyć dodatek stołeczny m.in. na CBŚP i KGP oraz przywrócić dodatek graniczny dla SG

Zamierzamy rozszerzyć dodatek stołeczny także na CBŚP oraz dla funkcjonariuszy AT i Komendy Głównej Policji oraz przywrócić odebrany w czasach PO tzw. dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej służących na tzw. zielonej granicy - zapowiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania posłów PiS w sprawie podwyżek uposażeń służb podległych MSWiA zapowiedział nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy, w tym rozszerzenie dodatku stołecznego, obecnie funkcjonującego jedynie w Komendzie Stołecznej Policji, także na funkcjonariuszy m.in. CBŚP i KGP. Dodał, że MSWiA zamierza również przywrócić tzw. dodatek graniczny dla funkcjonariuszy SG, którzy pełnią służbę na tzw. zielonej granicy.

"Mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie. Pragniemy także zrobić nowe rozwiązanie antyemerytalne dla funkcjonariuszy między 15 a 25 rokiem służby. O tym zamierzam dyskutować ze związkami zawodowymi" - poinformował Wąsik.

Odnosząc się do pytania o stan etatowy zaznaczył, że w tym roku wynosi on 105 309 etatów. "Na dzień 1 września stan zatrudnienia wynosił 99 311 etatów. On minimalnie spadł, ale w okolicach maja pierwszy raz polska policja przekroczyła realnie 100 tys. zatrudnionych funkcjonariuszy" - powiedział.

Przypomniał, że tzw. ustawa modernizacyjna przyjęta na lata 2022-2025 założyła zwiększenie stanu etatowego w policji o 7400 etatów, z czego 1800 etatów przewidziano na Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Dodał, że cała formacja w 2025 roku powinna osiągnąć stan etatowy wynoszący niemalże 111 tys. etatów.

Wiceszef MSWiA mówiąc o podwyżkach zaznaczył, że były one podstawowym postulatem związków zawodowych działających w służbach podległych MSWiA. Jak podkreślił, po serii podwyżek w latach 2016-2022 średnie wynagrodzenie w policji i SG wynosi dziś 6800 zł brutto, a w PSP - 6738 zł brutto.

"Pierwszą podwyżkę przeprowadziliśmy 1 stycznia 2016 roku - było to 220 zł na jeden etat. Następna podwyżka była już rok później, to była podwyżka w wysokości 274 zł na etat. 1 maja 2018 roku podwyższyliśmy uposażenia funkcjonariuszy służb podległych MSWiA pełniących służbę na stanowiskach o niższym poziomie uposażeń. Łącznie podwyżką zostało objętych 110 tys. funkcjonariuszy, a było to przeciętnie 121 zł na etat" - wyliczał Wąsik.

Dodał, że 1 marca 2018 roku podniesiono tzw. dodatek stołeczny, którego działaniem objęci sa funkcjonariusze podlegli komendantowi stołecznemu policji - z 304 zł do 479 zł, czyli o ponad 175 zł na etat. Podwyżka ta objęła 9200 policjantów.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że 1 stycznia 2019 roku podwyższono uposażenie przeciętnie miesięcznie o 655 zł. "Był to wynik porozumienia zawartego właśnie ze związkami zawodowymi 8 listopada 2018 roku między ówczesnym szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim a związkami zawodowymi wszystkich formacji mundurowych" - powiedział.

Z kolei 1 stycznia 2020 roku policjantom pełniącym służbę w wyodrębnionych oddziałach prewencji przyznano dodatek w wysokości 500 zł. Rok później policjantom tym przyznano kolejną podwyżkę o 500 zł.

"1 stycznia 2021 roku minister Mariusz Kamiński wyszedł z inicjatywą podwyżki dla funkcjonariuszy policji służących w pododdziałach kontrterrorystycznych i ten dodatek został podwyższony z 500 do 1500 zł" - powiedział.

"Podsumowując - od 1 stycznia 2016 roku do dziś, podwyżki wynagrodzeń w formacjach mundurowych wynosiły średnio 2447 zł. To jest podwyżka wynagrodzenia średnio o 56 proc. Zdajemy sobie sprawę, że przez ostatnie siedem lat rzeczywiście służba w formacjach mundurowych w coraz większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne funkcjonariuszy" - mówił wiceszef MSWiA.

Dodał, że resort prowadzi stały dialog z funkcjonariuszami. "Odpowiadamy na ich oczekiwania, zdajemy sobie sprawę, że im dłużej każdy funkcjonariusz służy i mniej przebywa na emeryturze, tym lepiej, dlatego zaproponowaliśmy bardzo dobrze przyjęte rozwiązania antyemerytalne" - powiedział.

Przypomniał, że funkcjonariusze posiadający 25 lat służby otrzymują świadczenie miesięczne w wysokości 1500 zł, zaś dodatek rośnie dla tych, którzy wysłużyli 28 lat i 6 miesięcy - do 2 500 zł. "Wszystko po to, żeby ograniczyć odejścia funkcjonariuszy na emeryturę" - powiedział.