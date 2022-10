Wątroba może pracować nawet 100 lat

Rośnie pula przeszczepionych wątrób, które mają już co najmniej 100 lat - wynika z analiz przeprowadzonych w USA. Dokładne poznanie działania tych narządów może zwiększyć dostępność organów pobieranych od starszych dawców i zachować dobre rezultaty przeszczepów.

Jak donoszą naukowcy z University of Texas, istnieje już niewielka, choć cały czas rosnąca pula przeszczepionych wątrób, które żyją już od co najmniej wieku.

Badacze przeanalizowali dane zgromadzone w zarządzającej transplantacjami, amerykańskiej organizacji United Network for Organ Sharing (UNOS). Z ponad 250 tys. wątrób przeszczepionych w latach 1990-2022, 25 miało wiek przynajmniej 100 lat.

"Przyjrzeliśmy się przeżywalności po przeszczepie, wiekowi dawców oraz temu, jak długo wątroba działała u biorcy - mówi Yash Kadakia, główny autor badania przedstawionego w trakcie Scientific Forum of the American College of Surgeons Clinical Congress 2022. - Podzieliliśmy na grupy te +żyjące+ już od 100 lat wątroby i sprawdziliśmy czynniki związane z dawcami, biorcami oraz transplantacjami, tak aby zrozumieć unikalną kombinację, która pozwoliła wątrobom przetrwać aż 100 lat" - dodaje.

"W optymalnym stanie byli dawcy i biorcy i to unikalne połączenie różnych czynników poskutkowało doskonałymi wynikami" - wyjaśnia Kadakia.

Dla długiego działania narządu ważne było dobre zdrowie dawcy, np. brak cukrzycy, dobry stan samej wątroby oraz mniejsza liczba punktów w skali MELD u biorcy. Skala ta określa ciężkość przewlekłej choroby wątroby - im więcej punktów, tym bardziej zaawansowane schorzenie.

Sędziwy wiek organów wynika głównie z tego, że pochodzą od starszych dawców - w wieku średnio 85 lat. Dawcami wątrób spoza wspomnianej grupy były natomiast osoby w wieku średnio 39 lat.

"Do tej pory unikaliśmy wykorzystywania wątrób pochodzących od starszych dawców. Jeśli udałoby nam się zrozumieć charakterystyczne cechy dawców, potencjalnie moglibyśmy zyskać dostęp do większej liczby wątrób i zachować dobre rezultaty przeszczepów" - zwraca uwagę współautorka barania, prof. Christine S. Hwang.

Kluczowe znaczenie ma też postęp medycyny.

"Wykorzystujemy narządy starszych dawców, mamy przy tym lepsze techniki chirurgiczne, lepsze metody immunosupresji oraz umiemy lepiej dopasować dawcę i biorcę. Wszystko to przekłada się na lepsze rezultaty" - podkreśla Kadakia.

W USA, jak podają badacze, na przeszczep wątroby oczekuje obecnie ponad 10 tys. osób, w Polsce, w danym momencie - ok. 150.

W całym roku, w kraju przeszczepia się ok. 300 tych organów.

https://www.eurekalert.org/news-releases/967729

http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2021.html