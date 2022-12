Watykan: Papież Franciszek kończy 86 lat

Pracował jako bramkarz w nocnym klubie i w laboratorium chemicznym, grał w piłkę i był piłkarskim kibicem - to papież Franciszek, który w sobotę kończy 86 lat. Pierwszy tort – Sachera - otrzymał już w przeddzień urodzin od austriackich biskupów, którzy odwiedzili go w Watykanie.

Papież urodziny spędzi tak, jak co roku - pracowicie i myśląc o ubogich i potrzebujących pomocy.

urodził się 17 grudnia 1936 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r.

Zauważa się, że w minionym roku Franciszek nie zrealizował planu podróży na Ukrainę.

Kilka dat z życiorysu papieża z Argentyny. Kiedy się urodził?

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy stolicy Argentyny, Buenos Aires- Flores w rodzinie włoskich imigrantów. Był najstarszy z pięciorga rodzeństwa.

Ukończył technikum z dyplomem chemika, pracował w laboratorium. Podczas jednego ze spotkań z wiernymi w Rzymie wyznał też, że w młodości zatrudnił się jako bramkarz w nocnym klubie w Buenos Aires, by dorobić do skromnego stypendium.

W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów. W kolegium w San Miguel koło Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, następnie studiował literaturę i psychologię, a potem teologię.

Wybrał wiarę. Po seminarium wykładał teologię; później został prowincjałem jezuitów w Argentynie

Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku.

W kolejnych latach ksiądz Bergoglio wykładał teologię; później został prowincjałem jezuitów w Argentynie , a funkcję tę pełnił do 1979 roku. Dalsze studia kontynuował w Niemczech. Po powrocie do kraju został rektorem jezuickiego kolegium San Miguel.

W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Buenos Aires. Następnie został metropolitą stolicy. Nominację kardynalską od polskiego papieża otrzymał w 2001 roku.

Jako kardynał - arcybiskup Buenos Aires pojechał w marcu 2013 roku na konklawe po rezygnacji Benedykta XVI. Został wybrany w drugim dniu - 13 marca i przyjął imię Franciszek wybierając na swego patrona świętego Franciszka z Asyżu.

Od swego wyboru papież nie był w Argentynie i nadal nie wiadomo, czy i kiedy tam pojedzie.

Co dalej? niebawem minie 10 lat, jak pracuje w Watykanie, to nie jest łatwy pontyfikat

Franciszek rozpoczyna 87. rok życia i zbliża się do dziesiątej rocznicy wyboru borykając się z problemami z kolanem, które sprawiły, że od miesięcy regularnie korzysta z wózka, a gdy ból jest mniejszy - porusza się o lasce.

Mimo tych ograniczeń odbył w tym roku cztery podróże - na Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu. W sumie od początku pontyfikatu złożył 39 zagranicznych wizyt.

W lipcu powiedział dziennikarzom podczas lotu z Kanady, że z powodu swego wieku i kłopotów z poruszaniem się będzie musiał ograniczyć swoje podróże. Na razie nic na to nie wskazuje.

W dniach 31 stycznia-5 lutego uda się z bardzo trudną pielgrzymką do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W sierpniu ma być w Lizbonie w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży. Wyraził też pragnienie złożenia wizyty na Węgrzech.

Nie zrealizował planu podróży na Ukrainę, a taką ewentualność rozważano latem. Od dłuższego czasu źródła w Watykanie mówią nieoficjalnie, że obecnie możliwość takiej wizyty nie jest brana pod uwagę , bo nie ma warunków, by ją zorganizować. Sam papież kilka razy deklarował zaś, że chciałby pojechać zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.

Sobotnie urodziny papież spędzi myśląc o ubogich i tych, którzy niosą im pomoc

Dykasteria do spraw Posługi Miłosierdzia, kierowana przez kardynała Konrada Krajewskiego poinformowała, że rano Franciszek wręczy na znak wdzięczności specjalne nagrody trzem osobom, pomagającym ubogim. To franciszkanin z Syrii Hanna Jallouf, bezdomny Gian Piero, który część otrzymanych codziennie pieniędzy przekazuje na rzecz jeszcze biedniejszych od siebie oraz przemysłowiec z Werony Silvano Pedrollo, przeznaczający znaczną część zysków swej firmy na pomoc krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej i Indii. Statuetki, jakie otrzymają to globusy z wizerunkiem świętej Matki Teresy z Kalkuty, zamknięte w sześcianie.

W Watykanie ogłoszono, że w uroczystości dedykowanej pamięci św. Matki Teresy, zmarłej ćwierć wieku temu uczestniczyć będzie 20 sióstr z jej zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz ich 20 podopiecznych.

Urodziny będą dla papieża dniem z napiętym programem spotkań. Przyjmie na audiencji premiera Słowenii Roberta Goloba, spotka się z artystami - uczestnikami dobroczynnego koncertu świątecznego, a także z seminarzystami z diecezji rzymskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka