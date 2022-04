Wawrzyk: cały czas nie ma reakcji na wnioski o środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Cały czas nie ma reakcji, mimo naszych wielokrotnych wniosków do Komisji Europejskiej, o środki unijne na pomoc uchodźcom z Ukrainy - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że środków na ten cel nie dostało żadne z państw Unii Europejskiej.

Wiceszef MSZ w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był o rozpoczętą ofensywę rosyjską na wschodzie Ukrainy, m.in. o to, czy ten, kto ją wygra, będzie dyktował warunki pokoju, czy też wojna rozciągnie się na dłuższy czas.

"W pewnym sensie to pierwsze stwierdzenie jest zgodne z prawdą. Dlatego, że jeśli spojrzymy na mapę, układ jest taki, że jeśli Rosjanom uda się zamknąć siły ukraińskie w tzw. kotle, czyli z południa i z północy zamkną siły ukraińskie, które bronią tzw. linii rozgraniczenia, czyli na granicy obwodów, wejdą na nich tyłu, to sytuacja Ukraińców będzie nie do pozazdroszczenia" - odpowiedział Wawrzyk.

"Natomiast, jeśli im się to nie uda, to nie osiągnął, żadnych ze swoich strategicznych celów i być może będą bardziej skłonni do przyjęcia punktu widzenia ukraińskiego" - dodał wiceminister.

Wiceminister spraw zagranicznych odniósł się też do pytania, czy NATO robi wszystko by Ukraińcy mieli odpowiedni sprzęt wojskowy do walki, sporo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski codziennie apeluje o dozbrojenie armii.

"Na pewno nie dajemy tyle, ile jest potrzeba, bo gdyby tak było, to nie byłoby tych apeli prezydenta Ukrainy (...), ale proszę też pamiętać, że kraje NATO są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o możliwości przekazywania broni. Każdy kraj powinien robić tyle, ile może w tym zakresie, a mam wrażenie, że nie wszystkie kraje tak się zachowują" - odpowiedział Wawrzyk. Dopytywany, jakie kraje ma na myśli, wskazał na Niemcy, Francję i Austrię. "Mam wrażenie, że to są te kraje, które robią stosunkowo mało w tym zakresie" - powiedział.

Odniósł się także do pytania środki unijne o pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Niestety tutaj mamy, mimo naszych wielokrotnych starań i wniosków składanych do Komisji Europejskiej, cały czas brak reakcji ze strony Unii" - wskazał.

Jak mówił, jest to trochę niezrozumiałe. Przypomniał, że gdy był kryzys migracyjny na południu Europy, to Unia działała szybko. "Unia działała hojną ręką, a teraz, gdy mamy wojnę u jej granic i rzeczywistych uchodźców na terytorium państw członkowskich - teraz praktycznie we wszystkich państwach członkowskich, w Polsce nieporównywalnie więcej niż w jakimkolwiek innym - to ta Unia w ogóle nie jest rychliwa do tego, żeby w jakikolwiek sposób pomóc państwom członkowskim" - ocenił Wawrzyk.

"Co zadziwiającego, tu nawet nie chodzi tyle o pomoc dla Polski - oczywiście dla nas przede wszystkim, bo my przyjęliśmy największą liczbę uchodźców z Ukrainy - ale żaden kraj w zasadzie nie dostał wsparcia od Komisji Europejskiej, od Unii Europejskiej, co gorsza Unia nie opracowuje w tej chwili jakiejś specjalnej transzy finansowej tylko na to przeznaczonej, tak jak to miało miejsce dla Grecji, czy dla Turcji, która przecież nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a dostały te kraje po kilka miliardów każdy z nich. Tymczasem w tej chwili nie ma żadnych pieniędzy na uchodźców, dla żadnego państwa" - powiedział wiceszef MSZ.