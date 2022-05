Wawrzyk: jeżeli Ukraina otrzyma więcej uzbrojenia, będzie w stanie odbić zajęte terytorium

Jeżeli Ukraina otrzyma jeszcze więcej, jeszcze lepszego uzbrojenia, będzie w stanie przejść do kontrofensywy, żeby odbić zajęte terytorium – ocenił w czwartek wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister spraw zagranicznych był pytany w Telewizji Republika m.in. o to, jak może wyglądać przyszłość Ukrainy i Rosji, gdyby sytuacja "uległa zamrożeniu".

"W samo zamrożenie, takie, jakie miało miejsce po 2014 r. nie wierzę, ponieważ jedna i druga strona jest zdeterminowana, by osiągnąć więcej. W przypadku Ukraińców, jest to chęć wypędzenia wroga ze swojego terytorium. W przypadku Rosji, to chęć usankcjonowania zdobyczy. Na pierwsze Rosja się nie zgodzi, nie ulegnie tak łatwo. Na drugie nie zgodzi się Ukraina" - powiedział Wawrzyk.

Jego zdaniem, można prognozować, że "konflikt odwlecze się w czasie". Czas - jak dodał - będzie działał na korzyść Ukraińców, którzy będą zaopatrywani w nowoczesną broń przez Zachód.

"W efekcie to Ukraińcom będzie łatwiej przejść do ofensywy i odebrać to, co Rosja w tej chwili okupuje. A ten scenariusz nie jest na rękę Rosji" - dodał.

Odnosząc się do uwagi, że dla Rosji celem jest podbój całego terytorium Ukrainy, Wawrzyk ocenił, że wydaje się, że takie było pierwotne założenie ofensywy rosyjskiej.

"Pierwsze uderzenie było skierowane na stolicę, na Kijów, celem obalenia władz ukraińskich. Ale okazało się to niewykonalne, nawet dla tak wydawało się świetnej armii, za jaką uchodziła armia rosyjska przed inwazją na Ukrainę" - wskazał wiceszef MSZ.

"Teraz następuje moment ograniczania celów, by wykazać się jednak jakimś sukcesem, czyli zajęciem dwóch obwodów, być może jeszcze obwodu chersońskiego, który jest częściowo opanowany przez Rosję, by zapewnić połączenie lądowe z Krymem" - powiedział Wawrzyk, dodając, że "w miarę upływu czasu ten sukces będzie się przeradzał w klęskę".

"Jeśli Ukraina będzie zaopatrywana w najnowocześniejszą broń przez Zachód, a wszystko na to wskazuje, to będzie w stanie przejść do ofensywy. Zwracam uwagę, że Ukraina teoretycznie jest na zasadzie zachowania pewnej równowagi sił w tej chwili z Rosją. Jeżeli będzie miała jeszcze więcej, jeszcze lepszego uzbrojenia, to siłą rzeczy będzie w stanie przejść do kontrofensywy, żeby odbić zajęte terytorium" - stwierdził wiceminister.