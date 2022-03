Wawrzyk: marszałek Grodzki powinien podać się do dymisji

Gdyby marszałek Senatu Tomasz Grodzki miał choć odrobinę honoru, powinien podać się do dymisji. Jego słowa są nie tylko oburzające, ale przede wszystkim kłamliwe - podkreślił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, komentując słowa marszałka Senatu skierowane do ukraińskiego parlamentu.

Nagranie skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy marszałek Grodzki zamieścił w piątek m.in. na Twitterze. Mówił w nim m.in., że Ukraińcy dają mnóstwo przykładów najwyższego poświęcenia, męstwa i determinacji w obronie swojej ojczyzny. "Ale trzeba to podkreślić z całą mocą: cały cywilizowany świat musi działać z podobną determinacją i bezwzględną wolą poskromienia agresora" - powiedział marszałek Grodzki.

"Gdyby Marszałek T. Grodzki miał choć odrobinę honoru, powinien podać się do dymisji. Jego słowa są nie tylko oburzające, ale przede wszystkim kłamliwe. Trzecia osoba w państwie powinna wiedzieć, że to, co zarzuca własnemu krajowi to kompetencja UE. Niech zwróci się z apelem do KE" - napisał Wawrzyk w sobotę na Twitterze.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zapowiedział w sobotę, że senatorowie PiS złożą wniosek o odwołanie Grodzkiego. Jak wyjaśnił, ma to związek ze "skandaliczną wypowiedzią (Grodzkiego) o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina".