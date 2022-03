Wawrzyk: polskie partie polityczne powinny rozmawiać ze swoimi partnerami na Zachodzie

Oczekiwałbym, że polskie partie polityczne będą rozmawiały ze swoimi partnerami politycznymi na Zachodzie Europy i przekonywały ich do kilku ważnych w tym kluczowym momencie dla przyszłości Polski elementów - zaapelował w niedzielę wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk na antenie Republika TV podkreślił, że "jesteśmy naprawdę w szczególnym momencie naszej historii po 1989 r., chyba takiego ważnego momentu w historii Polski nie było". "Nie umniejszam bynajmniej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to też były bardzo ważne wydarzenia, ale w sensie zagrożenia bezpieczeństwa jesteśmy w momencie naprawdę wyjątkowym" - zaznaczył. W jego ocenie, "teraz siłą rzeczy wszelkie spory partyjne i polityczne powinny być odłożone do lamusa, to nie jest czas na tego rodzaju działanie".

Wiceszef MSZ wskazał chociażby na jedność Sejmu i Senatu, jeżeli chodzi o zaaprobowanie ustawy o obronie ojczyzny. "Ale z drugiej strony mamy niestety - z ogromną przykrością to stwierdzam - głos po stronie opozycji, ze strony przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który myśli kategoriami, które nie powinny w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa obowiązywać" - podkreślił Wawrzyk.

"Jeżeli ktoś posługuje się kłamstwem tylko po to, żeby zaatakować rządzących, jeżeli opowiada, jak to mówią media społecznościowe, +bajki Tuska+, to jest to bardzo przykre i po prostu nie przystoi poważnemu politykowi, tym bardziej politykowi pełniącemu funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej, czyli partii, w której skład wchodzą partie rządzące w wielu krajach Europu Zachodniej i partie, które nie chcą popierać nakładania kolejnych sankcji na Rosję" - powiedział.

W rozmowie wiceszef MSZ zauważył także, że "polskie partie polityczne reprezentowane w Sejmie czy w Senacie należą do różnych obozów politycznych w Europie". Jak dodał, "różne partie, ich sojusznicy, rządzą w różnych krajach". "Oczekiwałbym, że polskie partie polityczne - czy to Lewica, czy Platforma Obywatelska, czy Polskie Stronnictwo Ludowe - będą rozmawiały ze swoimi partnerami politycznymi na Zachodzie Europy i przekonywały ich do kilku ważnych w tym kluczowym momencie dla przyszłości Polski elementów" - zaapelował.

Piotr Wawrzyk wskazał w tym kontekście na sankcje nakładane na Rosję, czego - jak zaznaczył - "niestety nie chcą te partie, które są sojusznikami polskiej opozycji". "Jest tutaj więc ogromna praca polityczna do wykonania po stronie opozycji - myślę, że nie powinno być dylematów, czy ją wykonać - żeby przekonać swoich sojuszników politycznych na Zachodzie dla choćby surowców energetycznych z Rosji" - wskazał.

Wiceszef MSZ wskazał ponadto na poparcie dla tego, aby Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej. "Myślę, że jest to coś, co nie powinno podlegać żadnym dyskusjom i powinno być elementem polskiego konsensusu politycznego" - wyjaśnił.

Dopytywany o wsparcie finansowe ze strony Unii, Wawrzyk ocenił, że w tym kontekście dwa elementy są "kluczowe" i "najważniejsze". "Pierwszy to jest przykład Turcji, która za powstrzymanie napływu emigrantów z Syrii dostała od Unii Europejskiej sześć miliardów euro, wiele różnych środków finansowych z Unii dostawała jako państwo współpracujące Unią" - wyjaśnił.

Jak zaznaczył, "oczekiwałbym, że również w tym zakresie Unia będzie partycypowała, więc współpraca i wsparcie ze strony opozycji w rozmowach ze swoimi sojusznikami politycznymi na Zachodzie może być kluczowe". "Tym bardziej, że te pieniądze, które do tej pory są obiecywane ze strony Unii to pół miliarda, czyli kropla w morzu potrzeb, i nie chodzi tylko o Polskę, bo to jest pół miliarda na wszystkie kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy" - zastrzegł.

Wawrzyk ocenił ponadto, że jest też czwarty element. "Ze strony opozycji oczekiwałbym wsparcia dla odblokowania KPO dla Polski, ale tutaj jestem pesymistą, nie ukrywam tego" - powiedział. Jak wyjaśnił, jego postawa wynika z tego, że "jakoś tak się dziwnie składa, że gdy dochodzą do nas informacje, że już Komisja jest gotowa uruchomić te środki, odzywają się bardzo krytyczne głosy ze strony opozycji, po czym Komisja jak gdyby wycofuje się z tych wcześniejszych zapowiedzi".