Wawrzyk: rozmowy szefa MSZ w USA m.in. o sytuacji wokół Ukrainy, kwestiach bezpieczeństwa

Sytuacja wokół Ukrainy, agresywna polityka Białorusi względem Polski i NATO oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego związanego z Nord Stream 2 to tematy rozmów, jakie od środy będzie prowadził w USA minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau - powiedział PAP wiceszef resortu Piotr Wawrzyk.

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau rozpocznie w środę wizytę w Stanach Zjednoczonych, która potrwa do soboty.

Wiceminister spraw zagranicznych powiedział PAP, że minister Rau udaje się do USA przede wszystkim jako reprezentant państwa przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. "Podczas tej wizyty spotka się ze swoim odpowiednikiem, sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, z którym będzie rozmawiał o polskich priorytetach w ramach tego przewodnictwa" - oświadczył wiceszef MSZ. Dodał, że w agendzie spotkań ministra Raua jest także spotykanie z przedstawicielami Kongresu, m.in. z członkami Komisji Helsińskiej.

Wiceszef MSZ poinformował również, że w rozmowach ministra Raua z amerykańskimi politykami poruszane będą tematy dotyczące bieżące polityki międzynarodowej, w tym szczególnie sytuacja wokół Ukrainy, agresywna polityka Białorusi względem Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego związanego z projektem Nord Stream 2. "Będziemy przekonywali Amerykanów, że działania wokół Nord Stream 2 muszą być jeszcze bardziej zdecydowane" - podkreślił wiceminister.

Zaznaczył także, że ważną kwestią poruszaną podczas spotkań, będzie współpraca obydwu krajów w zakresie pomocy Ukrainie. "Mamy pełną harmonię, jeżeli chodzi o poglądy administracji amerykańskiej oraz Polski w kwestii Ukrainy. Zapewne zostanie to potwierdzone w komunikatach wystosowanych po spotkaniach w USA" - powiedział wiceminister. Przypomniał, że Amerykanie sukcesywnie wysyłają swoje transporty broni na Ukrainę i podkreślił, że również Polska "działa w tym zakresie", odpowiadając na zgłoszone niedawno przez Ukrainę zapotrzebowanie. "Myślę, że możemy się uzupełniać z Amerykanami" - zadeklarował wiceszef MSZ.

Wawrzyk pytany, czy po tej wizycie możemy się spodziewać przełomowych decyzji lub deklaracji ze strony dyplomacji obydwu krajów, przyznał, że w tej kwestii "najważniejsze będzie spotkanie z (sekretarzem stanu USA) Antonym Blinkenem". "Zobaczymy, co przyniesie. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć" - dodał.

Mówiąc o sytuacji wokół Ukrainy, wiceminister zwrócił także uwagę, że Ameryka to kraj, który rozmawia z Rosją indywidualnie. "W tym zakresie musi być pełna harmonia między naszymi krajami tak, aby OBWE i Polska miały pełną jasność co do amerykańskiego stanowiska w polityki Rosji" - podkreślił. "Mamy nadzieję, że te stanowiska będą tożsame i że uzyskamy pełne wsparcie amerykańskiej administracji dla stanowiska polskiego, jako kraju przewodniczącego OBWE" - dodał.

Zaznaczył przy tym, że OBWE to organizacja, która nadzoruje sytuację na wschodzie Ukrainy i jest jednym z forum "dialogu" z Rosją. "Mimo że jest to format najmniej doceniany, to jednak w obecnej sytuacji jest najbardziej efektywny" - ocenił wiceminister. Jak dodał, "OBWE to trzeci filar, w ramach którego toczą się dzisiaj rozmowy z Rosją na temat zgłoszonych przez nią postulatów". Podkreślił przy tym, że Polska, jako prezydencja OBWE, odgrywa w tym dialogu znaczącą rolę. "Niewątpliwie to nasz duży atut, że w obecnej sytuacji, to właśnie na polskiej dyplomacji spoczywa obowiązek negocjacji" - zauważył wiceminister.

1 stycznia tego roku formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zbigniew Rau przez rok będzie sprawował funkcję jej przewodniczącego.