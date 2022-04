Wawrzyk: w zależności od rozwoju sytuacji, być może będzie możliwe rozszerzenie obecności konsularnej w Ukrainie

W zależności od rozwoju sytuacji, być może będzie możliwe rozszerzenie obecności konsularnej w Ukrainie - powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Podkreślił, że Polska zamierza zwiększyć ilość wysyłanej do Ukrainy pomocy humanitarnej.

Wawrzyk przedstawił w czwartek sejmowej komisji spraw zagranicznych informację na temat działań polskiej dyplomacji w związku z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie.

Wiceszef zwracał uwagę, że pierwsze sygnały o możliwej agresji rosyjskiej Polska otrzymała od Amerykanów i Brytyjczyków w listopadzie 2021 r. W efekcie - wskazywał - rozpoczęła się wielomiesięczna ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego polegająca na prowadzeniu rozmów z najważniejszymi przywódcami państw europejskich.

Jak mówił, kolejnym krokiem było przedstawienie przez Polskę w styczniu br. propozycji restrykcji sektorowych i indywidualnych, które powinny być przyjęte przez UE w związku z polityką rosyjską.

Warzyk wskazywał, że znaczna część polskich postulatów gospodarczych została uwzględniona w kolejnych pakietach sankcyjnych nakładanych na Rosję oraz Białoruś. "Najnowsze tego przykłady to wczorajsza propozycja Komisji Europejskiej, zakładająca zakaz wpływania do portów na terenie UE statków z Federacji Rosyjskiej, wprowadzenie embarga na węgiel, czy zakazu świadczenia usług przewozu dóbr na terenie UE dla przedsiębiorstw rosyjskich" - powiedział wiceminister.

"W wymiarze sankcyjnym Polska przekonuje partnerów z Unii, że realna pomoc Ukrainie w wygraniu tej wojny musi - oprócz zwiększenia dostaw broni - polegać na przyjmowaniu kolejnych środków ograniczających, które bezpośrednio wpłyną na rosyjskie zdolności do prowadzenia wojny" - mówił Wawrzyk.

Ocenił, że przyjęte do tej pory sankcje - oraz te z 6 kwietnia zaproponowane przez KE - idą w dobrym kierunku, ale są dalece niewystarczające, ponieważ Rosja kontynuuje swoją politykę wojny oraz popełnia przy tym kolejne "odrażające i masowe" zbrodnie wojenne. "Musimy zrobić więcej, jeżeli chcemy powstrzymać zbrodniczy reżim rosyjski" - dodał.

Wiceszef MSZ powiedział, że Polska postuluje: w sektorze finansowym - odcięcie od systemu SWIFT wszystkich banków rosyjskich i białoruskich; w sektorze energetycznym - blokadę eksportu węgla, ropy i gazu z Rosji; w sektorze transportowym - zawieszenie transportu drogowego między UE a Rosją i Białorusią oraz wprowadzenie zakazu zawijania jednostek rosyjskich do portów Unii Europejskiej.

Wawrzyk zwracał uwagę, że Polska utrzymuje obecność dyplomatyczną i konsularną w Ukrainie: pracuje ambasada w Kijowie oraz konsulat generalny we Lwowie. "W zależności od rozwoju sytuacji być może - ale z dużym znakiem zapytania - możliwe będzie rozszerzenie obecności konsularnej" - zapowiedział wiceszef MSZ.

Oświadczył, że Polsce szczególnie zależy na pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców zbrodni w Ukrainie. Przypominał, że premier zaapelował o utworzenie międzynarodowej komisji śledczej ws. zbrodni w Buczy i innych miejscowościach opanowanych do niedawna przez Rosję.

Wskazywał też, że w Polsce działa prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego zadaniem jest zbieranie dowodów ws. zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Ponadto - mówił - Prokuratura Krajowa w Warszawie prowadzi śledztwo ws. wojny napastniczej rozpoczętej przez władze rosyjskie przeciwko Ukrainie.

Wawrzyk przypomniał także, że w połowie marca premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansza wtorek w Kijowie, gdzie rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. "Wizyta była potwierdzeniem jednoznacznego poparcia całej Unii dla suwerenności i niepodległości Ukrainy" - dodał.

Wiceminister wskazywał, że szef MSZ Zbigniew Rau pozostaje w stałym kontakcie z przebywającym w ostatnim czasie dłużej w Polsce szefem MSZ Ukrainy Dmytrem Kułebą.

"Tematyka ukraińska zdecydowanie dominuje w odbywających się codziennie spotkaniach pana ministra z partnerami zagranicznymi, na które często zapraszany jest również pan minister Kułeba" - powiedział Wawrzyk.

Podkreślił, że poza działaniami dyplomatycznymi Polska przekazuje Ukrainie wsparcie wojskowe.

Wawrzyk mówił też o uchodźcach z Ukrainy, których przybyło do Polski od 24 lutego ponad 2,5 mln osób. "Stworzyliśmy program Pomoc dla Ukrainy o wartości 100 mln zł. Ponad 2,5 tys. konwojów humanitarnych do tej pory wyruszyło z Polski do Ukrainy" - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Zwraca uwagę, że każdego dnia Ukraina potrzebuje pomocy humanitarnej w ilości 11 ton, zaś obecnie z Polski dostarczane jest około 1,5 tony dziennie. "Możliwości wysyłki systemu stworzonego przez Polskę są znacznie większe, zmierzamy do 8 tys. ton" - dodał.

Zaapelował o wsparcie międzynarodowe i zwieszenie dostaw pomocy humanitarnej do Ukrainy.