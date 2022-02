Wawrzyk: Wydaje mi się, że to jest jeszcze nie ten moment, kiedy Putin mógłby się cofnąć

Wydaje mi się, że to jest jeszcze nie ten moment, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin mógłby się cofnąć; zbyt dużo zainwestował w sensie wojskowym - powiedział w środę wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Ocenił, że przyjęty pakiet sankcji nie jest na tyle mocny, by skłonić Putina do zmiany decyzji.

Wawrzyk w TVN24 odpowiadał na pytanie, czy po wprowadzeniu pakietu sankcji prezydent Rosji Władimir Putin cofnie się, skoro według amerykańskich źródeł inwazja na całą Ukrainę może nastąpić nawet w nocy ze środy na czwartek.

"Wydaje mi się, że to jest jeszcze nie ten moment, kiedy mógłby się cofnąć; zbyt dużo zainwestował - dosłownie, w sensie wojskowym, militarnym, żeby się w tym momencie wycofać. Ale te sankcje są na pewno mocniejsze, niż były w 2014, ale nie na tyle mocne, by skłonić go do zmiany decyzji" - powiedział wiceminister.

Wawrzyk był też pytany, czy Polska nie powinna w obecnej sytuacji zrezygnować ze sprowadzania węgla z Rosji. Według wiceministra nie można tego zrobić samodzielną decyzją Polski. Jak zauważył, "wspólna polityka handlowa UE stanowi, że decyzję o zakazie sprowadzania towaru objętego daną umową gospodarczą podpisaną w imieniu UE, podejmuje tylko Komisja Europejska".

Na pytanie czy Polska nie może zrezygnować ze sprowadzania węgla z Rosji i uwagę, że KE nie zmusza Polski do jego sprowadzania, Wawrzyk powiedział: "jeśli zgodzi się na to KE, to przestaniemy sprowadzać".

Rada UE w środę po południu oficjalnie przyjęła pakiet sankcji, który przewiduje m.in. rozszerzenie istniejących już restrykcji na wszystkich 351 członków rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy 15 lutego głosowali za apelem do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości samozwańczych "republik" Doniecka i Ługańska.

Ponadto sankcje w postaci zamrożenia aktywów i zakazu udostępniania funduszy zostaną nałożone na kolejne 27 osób i podmiotów, które odegrały rolę w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub im zagrażały. Należą do nich decydenci, tacy jak członkowie rządu, którzy brali udział w nielegalnych decyzjach; banki i biznesmeni oraz oligarchowie wspierający finansowo lub materialnie rosyjskie operacje na terytorium Doniecka i Ługańska lub czerpiący z nich korzyści; wyżsi oficerowie, którzy odegrali rolę w akcjach destabilizacyjnych; osoby odpowiedzialne za prowadzenie wojny dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie. Ponadto osoby objęte sankcjami nie będą mogły wjechać na terytorium UE lub przez nie przejechać.

Zakazany będzie import towarów z terenów "republik" Doniecka i Ługańska. Nie wolno będzie inwestować w niektóre sektory ich gospodarki, a także świadczyć usług turystycznych. Nie można będzie eksportować do nich niektórych towarów i technologii.

Rada UE podjęła też decyzję o wprowadzeniu sektorowego zakazu finansowania Federacji Rosyjskiej, jej rządu i Banku Centralnego. UE ograniczając dostęp państwa i rządu rosyjskiego do rynków oraz usług kapitałowych i finansowych Unii, dąży do ograniczenia finansowania eskalacji i agresywnej polityki - podkreślono w komunikacie Rady UE. Wprowadzenie kolejnych osób i podmiotów do wykazu oznacza, że sankcjami za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy jest objętych łącznie już 555 osób i 52 podmioty.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę nałożenie sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG, operatora gazociągu, a także członków zarządu zarejestrowanej w Szwajcarii firmy. Jak stwierdził, jest to kolejna część pierwszej transzy sankcji w reakcji na ponowne rozpoczęcie rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Prezydent Rosji Władimir Putin wydał w poniedziałek dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy. Dzień później polecił ministerstwu obrony Rosji wysłanie do obydwu separatystycznych republik "sił pokojowych".