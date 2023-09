Wchodzi bat na ekościemniaczy. Słono zapłacą za kłamstwa

Nowa unijna legislacja sprawi, że firmom coraz trudniej będzie wmawiać konsumentom, że ich działalność nie jest szkodliwa dla klimatu, jeśli rzeczywistość wygląda inaczej. Jarosław Grzegorz, partner EY Polska mówi w WNP.PL, jak bronić się przed greenwashingiem.

Czy w Polsce mamy jakiekolwiek przepisy, które regulują takie kwestie jak praktyki greenwashingowe w firmach? Jeśli tak, to jakie?

- Środowisko regulacyjne zmienia się dynamicznie, a obowiązki raportowania wynikające z dyrektywy UE o sprawozdawczości, obowiązujące polskie przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) wkrótce dotyczyć będą coraz większej liczby podmiotów gospodarczych. Niebawem pojawią się też dodatkowo trzy nowe regulacje unijne tj.:

dyrektywa w sprawie wzmacniania pozycji konsumenta w zielonej transformacji, dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych oraz rozporządzenie w sprawie ekoprojektu, wprowadzające cyfrowy paszport produktu zawierający informacje o jego wpływie na środowisko i łańcuchu wartości.

Co do zasady, greenwashing prowadzi do zafałszowania faktycznego obrazu spółki oraz oferowanych przez nią produktów i wprowadza uczestników rynku w błąd. Sankcje wynikające z tego procederu mogą przybrać formę np. nałożenia grzywny za naruszenie obowiązku nadzorczego, ale mogą też dotknąć personalnie członków kierownictwa, na których ciąży odpowiedzialność wynikająca np. z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przepisy te są podstawowymi narzędziami, po które sięga prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadząc postępowania przeciwko nieuczciwym firmom. Niefortunny wynik takiego postępowania może wiązać się z m.in. karą w wysokości odpowiadającej do 10 proc. obrotów firmy oraz karami do 2 mln zł nałożonymi na osoby zarządzające spółką (5 mln dla instytucji finansowych).

Granice tego, co jest, a co nie jest greenwashingiem, są dość płynne i relatywne. Jak pana zdaniem je mierzyć? Poprzez faktyczny ślad węglowy wytwarzany przez dane firmy?

- Rozróżnienie realnych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju od greenwashingu może być trudne. Sprowadzanie go do pomiaru pozostawianego śladu węglowego wydaje się nadmiernym uproszczeniem. Weryfikacja tego zjawiska wymaga wielowymiarowego podejścia. Istnieje jednak kilka podstawowych strategii, które mogą pomóc w wychwyceniu tego typu nagannych praktyk.

Warto odwołać się do twardych danych publikowanych przez przedsiębiorstwa, takich jak ślad węglowy, zużycie wody, wytwarzanie odpadów czy efektywność energetyczna firmy. W tym aspekcie już wkrótce wiele zmieni dyrektywa CSRD, która wprowadzi jednolite zasady obowiązkowego raportowania wskaźników niefinansowych. Publikowane przez spółki dane staną się transparentne i porównywalne, tym bardziej, że będą podlegać badaniom na zasadach analogicznych do badania sprawozdań finansowych.

Wątpliwości odnośnie do greenwashingu można próbować rozwiać weryfikując autentyczność i rzetelność certyfikatów, którymi legitymuje się dana firma. Istotne, by pochodziły od niezależnych organizacji. Takie certyfikaty często mają wyśrubowane kryteria związane z ich uzyskaniem.

Zawsze warto kierować się też zdrowym rozsądkiem, racjonalnie oceniać zielone deklaracje spółki i porównywać je do przyjętych standardów branżowych i wiodących praktyk rynkowych.

Czy przeciętny konsument ma jakieś narzędzia w ręku do sprawdzania, jak dany produkt ma realny wpływ na klimat i środowisko? Jakie?

- Choć przeprowadzanie kompleksowej, w pełni wiarygodnej analizy przez osoby fizyczne może nie być możliwe, to dostępne są środki wspierające konsumentów w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów. Można kierować się umieszczanymi na opakowaniach certyfikatami poświadczającymi, że produkt spełnia określone normy środowiskowe. Niektórzy producenci udostępniają informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko, w tym np. pozyskiwania surowców czy warunków pracy.

Coraz więcej organizacji publikuje kalkulatory śladu węglowego pozwalające oszacować emisję dwutlenku węgla związaną z danym produktem. Warto skorzystać także ze źródeł niezależnych, odwołać się do oficjalnych raportów i recenzji konsumentów. Agencje rządowe i organizacje pozarządowe często publikują raporty na temat wpływu produktów na środowisko i zdrowie.

Znajdziemy w nich informacje na temat efektywności środowiskowej produktów, tj. ich efektywności energetycznej, trwałości i wpływu na środowisko. Z kolei fora internetowe poświęcone zrównoważonemu rozwojowi mogą być źródłem spostrzeżeń dla innych konsumentów. Istnieją także aplikacje mobilne pomagające konsumentom w dokonywaniu wyborów przyjaznych dla środowiska.

Uprawianie greenwashingu może zniechęcić nie tylko klientów, ale i inwestorów

To ciekawy trend, który prawdopodobnie będzie się rozwijał. Należy pamiętać, że ocena pełnego wpływu produktu na środowisko może być złożona i nie wszystkie informacje mogą być łatwo dostępne. Wspomniane narzędzia mogą ułatwić podejmowanie bardziej świadomych ekologicznie decyzji, ale informacje mogą być zmienne w czasie o czym warto pamiętać poszukując aktualnych danych.

Czy sądzi pan, że jeżeli okaże się, że dana firma uprawia greenwashing i zostaje to podane do opinii publicznej, to szkodzi jej wizerunkowi, czy raczej nie ma na niego wpływu i nie obniża sprzedaży?

- Zaangażowanie w praktyki greenwashingowe może prowadzić do utraty zaufania opinii publicznej i w efekcie negatywnie wpłynąć na kondycję finansową firmy. Jeśli konsumenci poczują się oszukani, mogą bojkotować produkty lub usługi, co może ograniczyć sprzedaż i powodować wymierne straty finansowe. Jeżeli nadwyrężone zostanie zaufanie inwestorów, spółka może stracić dostęp do zewnętrznego finansowania. Szkody wizerunkowe i finansowe to jednak nie jedyny uszczerbek, jakiego może doznać firma stosująca praktyki greenwashingowe.

Jeśli spółka narusza przepisy dotyczące reklamy lub ochrony środowiska, musi liczyć się również z zagrożeniami natury prawnej, możliwością nałożenia grzywny oraz zwiększoną kontrolą ze strony organów regulacyjnych. Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega związane z tym ryzyko i stawia na długoterminowe rozwiązania.

Według cyklicznego badania EY 74 proc. badanych uważa, iż kwestie związane z ESG (red. raportowanie niefinansowe, biorące pod uwagę ślad węglowy, ale także kwestie społeczne i zarządzania) należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm.