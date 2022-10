Wdówik: administracja publiczna ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym

Po stronie administracji publicznej leży odpowiedzialność za zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; to nie jest opcja, to ustawowy obowiązek - powiedział w środę w Warszawie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Konferencja, poświęcona realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, została zorganizowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W konferencji - oprócz wiceministra Wdówika - wzięli udział m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach jest kluczowym elementem programu "Dostępność plus", który jest realizowany od czterech lat.

"Już ponad 13 mld zł zastało zainwestowanych w zapewnianie dostępności w transporcie, architekturze, edukacji, czy chociażby w służbie zdrowia. Ta ustawa jest kluczem do tego, by dostępność została z nami na dłużej, by problemy z dostępnością dostrzegać i rozwiązywać stale, a nie tylko okazjonalnie" - powiedziała.

Podkreśliła, że dostępność w tym rozumieniu powinna być niezbywalnym prawem człowieka. Zaznaczyła, że w ustawie zapisano prawo do wymagania dostępności od wszystkich podmiotów publicznych, takich jak urząd, przychodnia, basen, szkoła, biblioteka, czy też dom kultury. Podmioty te - dodała wiceminister - muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że od wejścia w życie ustawy w ponad 2,3 tys. urzędach i instytucjach publicznych powołano koordynatorów do spraw dostępności, którzy mają pomóc w załatwieniu sprawy osobie napotykającej na bariery.

Wiceminister wskazała, że utworzono też fundusz dostępności, z którego finansowany jest montaż wind, podjazdów i innych urządzeń, które zapewniają komunikację w obiektach publicznych i budynkach mieszkalnych.

"Już ponad 137 podmiotów skorzystało ze środków, często realizując wiele inwestycji w jednym budynku. Co kluczowe, ustawa przewidziała również mechanizm skutecznego egzekwowania dostępności. Na podmioty publiczne, które nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie dostępności, przysługuje skarga na brak zapewnienia dostępności, co może skutkować nałożeniem kary" - powiedziała wiceminister.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił, że rozwiązania, które weszły w życie dzięki tej ustawie, są nie do przecenienia.

Zwrócił uwagę, że potrzeby osób z niepełnosprawnościami zaczęły być dostrzegane już od lat 90., jednak wówczas miało to wymiar jedynie charytatywny. Teraz - jak mówił - to się zmienia.

"Ta ustawa przenosi punkt ciężkości, pokazuje, że obywatel z niepełnosprawnością jest tak samo ważny i jego prawa muszą być respektowane" - powiedział Wdówik.

Zastrzegł, że to po stronie administracji publicznej leży odpowiedzialność za realizację tej ustawy. "To nie jest opcja, to nie jest +jak się uda+, to jest prawny obowiązek, który nałożyliśmy" - podkreślił wiceminister.

Przypomniał, że oprócz programu "Dostępność plus" uruchomiono usługi asystenckie. Wyraził nadzieję, że ustawa o asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej zostanie przyjęta przez Sejm jeszcze w tej kadencji Sejmu.

"Trwają także prace nad ustawą o wyrównywaniu szans, które prowadzimy w ministerstwie rodziny, także mocno zakorzeniając ją o wiedzę i doświadczanie osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych. Ta ustawa zostanie w tej kadencji przygotowana" - zadeklarował Wdówik.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz ocenił, że ustawa o zapewnieniu dostępności jest milowym krokiem w realizacji polityki państwa wobec osób potrzebujących.

"Jedną z najważniejszych barier jest bariera mentalna, która wynika często z nieświadomości osób, które boją się wesprzeć osoby niepełnosprawne, często nie wiedzą jak to zrobić. Dlatego w naszej działalności bardzo duży nacisk kładziemy na informację" - powiedział Michałkiewicz.

Jak dodał, PFRON realizuje wiele projektów, których celem jest zwiększenie dostępności. Wskazał tu m.in. na konkursy "Dostępne samorządy", "Dostępne parki narodowe", czy "Dostępna kultura".

"Te projekty są ważne, gdyż pokazują, że warto łamać bariery, warto być niezależnym i warto podbijać świat" - dodał prezes PFRON.