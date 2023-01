Wdówik: chcemy znacząco podnieść wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Chcemy znacząco podnieść wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – powiedział we wtorek w Inowrocławiu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. W jego ocenie możliwe jest, aby do 2030 roku wzrósł on z ok. 30 proc. do 40 proc.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej uczestniczył we wtorek w Inowrocławiu w forum "Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami", współorganizowanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego pod patronatem MRiPS oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"To wyjątkowa rzecz, że u państwa w województwie ten temat jest podejmowany na takim poziomie. (...) Jesteśmy w sytuacji, w której mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Postawiliśmy sobie, jako rząd, ambitny cel, który zapisaliśmy w +Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030", żeby ten wskaźnik znacząco podnieść. On teraz wynosi ok. 30 procent, a my go chcemy podnieść do 40 proc.. W moim przekonaniu jest to możliwe" - podkreślił Wdówik.

Ocenił, że kilka elementów decyduje o jakości rynku pracy, o tym, czy osoby z niepełnosprawnością znajdują na nim swoje miejsce.

"Jedna rzecz to cała polityka świadczeń i możliwości ich łączenia z pracą. Druga rzecz to polityka wspierania pracodawców i jak wygląda ten rynek oraz jakie stanowiska są dostępne dla osób niepełnosprawnych, a także jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego. Jako rząd podjęliśmy próbę przedefiniowania zadań, które stają przed PFRON-em. To ma być coś więcej, niż instytucja zajmująca się pieniędzmi. Ma być to agencja, która w najszerszy możliwy sposób oddziałuje i poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami" - wskazał.

Zdaniem Wdówika ogromnym obszarem, w którym powinny zajść zmiany, jest cała sfera administracji publicznej. Dodał, że nawet w ministerstwach są nadal ogromne problemy z odpowiednią liczbą zatrudnianych osób z niepełnosprawnościami.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powiedział, że przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniliby osoby niepełnosprawne, ale w ich ocenie często nie chcą pracować, bo boją się stracenia różnego rodzaju świadczeń.

Dodał, że osoby z niepełnosprawnościami wskazują na coś odwrotnego, że to przedsiębiorcy nie stwarzają przestrzeni i warunków do tego, aby taką pracę mogli oni podjąć.

"Mamy dwie grupy, które mówią o troszeczkę innych problemach i dobrze by było, aby się w pewnym miejscu spotkały. Także dlatego zorganizowaliśmy to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy umieli stworzyć odpowiednią przestrzeń dla obu stron" - wskazał wojewoda.