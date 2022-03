Wdówik: w ciągu 2 tygodni uruchomimy program tzw. wspomaganych społeczności mieszkaniowych

W ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomimy program tzw. wspomaganych społeczności mieszkaniowych. W ramach tego programu powstaną kameralne ośrodki pobytu dla osób niepełnosprawnych - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Wdówik, który jest także pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, poinformował w czwartek w TVP Info, że budżet programu tzw. wspomaganych społeczności mieszkaniowych to 300 mln zł.

Minister mówił tez o kwestiach związanych z wojną w Ukrainie i napływem do Polski ukraińskich uchodźców.

"Wyzwania, które stają przed nami, to nie tylko zapewnienie transportu i miejsca zakwaterowania. Wiele osób pyta również o możliwość podróży do innych krajów" - powiedział wiceminister. Jak dodał, dzięki zaangażowaniu pierwszej damy, w zeszłym tygodniu grupa 57 dzieci z niepełnosprawnościami została przetransportowana do Niemiec.

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,393 mln osób - poinformowała w czwartek na Twitterze Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze SG odprawili 25,5 tys. podróżnych, czyli o 14 proc. więcej niż we wtorek.