Wdówik: współczesne miasta muszą uwzględniać prawo obywateli do niezależnego życia

Współczesne miasta muszą uwzględniać prawo każdego obywatela – w tym osób starszych i niepełnosprawnych – do niezależnego życia – wskazał podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

We wtorek uczestniczył on w panelu "Sprawiedliwa przyszłość w miastach". "Patrząc na współczesne miasta powinniśmy mieć na względzie prawo każdego obywatela do niezależnego życia, stąd niezbędne jest tworzenie usług zorientowanych na indywidualne potrzeby każdej osoby" - powiedział, podkreślając, że dotyczy to również osób o ograniczonej mobilności, jak seniorzy i niepełnosprawni.

"W państwach europejskich oczekiwana długość życia jest coraz dłuższa. Mamy do czynienia z kryzysem demograficznym" - dodał Paweł Wdówik. "Jeden z największych problemów obszarów miejskich to samotność ich mieszkańców, stąd jest potrzeba tworzenia alternatywnych społeczności na podstawie zainteresowań, preferowanych aktywności. Potrzebujemy specjalnych rozwiązań dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, które pozwolą im pozostać aktywnymi w społecznościach, które wybrali sobie do życia" - podkreślił.

Prezes World Blind Union Marc Workman zwrócił uwagę, że osoby starsze i niepełnosprawne mają podobne problemy. "Weźmy osobę niedowidzącą i człowieka 80-letniego, który też ma problem z widzeniem, związany z wiekiem. Rozwiązania, jakich potrzebują obie grupy, są podobne" - zauważył.

"Optymalnym rozwiązaniem jest takie oznakowanie i takie udogodnienia, z których mogą korzystać wszyscy. O tym trzeba myśleć już na etapie projektowania, a budynki będą bardziej dostępne dla wszystkich. Obniżone krawężniki służą nie tylko osobom poruszającym się na wózkach, ale także rowerzystom i rodzicom z wózkami dziecięcymi" - wskazał prezes Workman.

Dyrektor indyjskiego Centre of Urban and Regional Excellence Renu Khosla Khosla akcentowała potrzebę rozwijania partnerstwa jako podłoża rozwoju innowacyjnych projektów społecznych.

Wiceburmistrz liczącego 2,7 mln mieszkańców brazylijskiego miasta Fortaleza Elcio Batista wezwał, by 160 państw, które ratyfikowały konwencję praw osób z niepełnosprawnościami, rzeczywiście ją realizowały. "Niestety, osoby z niepełnosprawnościami nadal bywają dyskryminowane i stawiają czoło wielu barierom" - zaznaczył.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht (PO) wspomniał o wyzwaniu, jakim jest dla polskich miast goszczenie uchodźców z Ukrainy. "Rola samorządu lokalnego w kwestiach mieszkalnictwa czy polityki społecznej jest kluczowa, ale musi on mieć systemowe wsparcie państwa, musi być traktowany jak partner" - zaznaczył.