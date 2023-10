– Cieszę się, że nareszcie mówimy o dekarbonizacji budownictwa – zadelarowała na PRECOP 28 Ewa Kosmala z Grupy Selena. Jak zauważyła, większość "hejtu na ESG" wynika z niezrozumienia. To tymczasem zmiana paradygmatu biznesu, która może przynieść firmie wymierne korzyści.

Global Sustainability Director Grupy Selena Ewa Kosmala była gościem na czwartkowej sesji PRECOP 28 "ESG: kryteria i strategie", gdzie dyskutowano o nowych regulacjach mających przyspieszyć transformację europejskiego biznesu w myśl wartości wyrażonych w ESG.

Kosmala: wdrożenie ESG pozwala ją uporządkować i podwyższa standardy w firmie

Jak podkreśliła, budownictwo jest jednym z najbardziej obciążonych wpływem na środowisko i klimat sektorów gospodarki. - Bardzo się cieszę, że wreszcie przyspieszyły działania na rzecz dekarbonizacji budownictwa, także w scope 3 (emisje, które nie są bezpośrednio wywołane przez firmę, jednak występują w jej łańcuchach wartości, np. związane z wytworzeniem produktów od dostawców - przyp. red.) - stwierdziła Kosmala.

W jej ocenie te nowe regulacje to jest faktyczna likwidacja greenwashingu (zjawisko stwarzania pozorów, że jest się firmą przyjazną środowisku i nieemisyjną). - Scope 3 to w mojej branży jest 90 proc. emisji. To oznacza, że branża budowlana nareszcie jest też zobowiązana, by dekarbonizować swoje produkty - powiedziała.

Jak zauważyła, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wypełnić takiego zobowiązania w 100 proc. By tak się stało, niezbędne są innowacje technologiczne. Jednak CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje przepisy, które już były na rynku, a także nakazuje myśleć przejrzyście w firmie nie tylko o własnym śladzie węglowym, ale też społecznej odpowiedzialności. Kosmala wyraziła też opinię, że krytykowanie ESG w dużej mierze wynika z niezrozumienia korzyści, jakie mogą płynąć także dla firmy, gdy de facto jest to podniesienie standardu swojej aktywności.

- Wdrażanie ESG umożliwia uporządkowanie firmy. Pozwala zmierzyć stan wyjściowy, rozpoznać problem. Okazuje się równocześnie, że jesteśmy jak durszlak, a zaklejanie kolejnych dziurek w firmie nagle pokazuje, gdzie są możliwości zwiększenia rentowności - zauważyła.

PRECOP 28 to przygotowanie do COP 28 w Dubaju

PRECOP 28 to dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28). W 2018 roku w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP 24. - Ważne jest, aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do COP 28 w Dubaju - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland - polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, arenie takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) i wiele innych.