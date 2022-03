We Lwowie działa centrum medialne dla zagranicznych dziennikarzy

Lwowskie Centrum Wolności Prasy, czyli centrum medialne dla dziennikarzy działa przy we Lwowie, blisko Starego Miasta. Punkt jest czynny codziennie od godziny 10 do 20 i mogą z niego korzystać wszyscy zagraniczni dziennikarze.

Punkt we Lwowie został utworzony przez organizację Reporterzy bez Granic (RSF) i lokalny Instytut Informacji Masowej (IMI). Na miejscu dziennikarze korzystają z dostępu do internetu i możliwości transmisji na żywo ze wszystkich miast Ukrainy.

Jak poinformowali w sobotę przedstawiciele RSF w mediach społecznościowych, centrum to nie tylko miejsce pracy dla dziennikarzy, którzy przyjeżdżają do Lwowa, ale "miejsce, które powstało po to, aby zapewnić istotną pomoc dziennikarzom w niebezpieczeństwie". "Centrum to punkt przyjęć i dystrybucja środków ochrony dla dziennikarzy, w szczególności kamizelek kuloodpornych i hełmów, których obecnie brakuje" - podano w komunikacie.

W niedzielę po południu w centrum pracowało kilkunastu dziennikarzy, m.in. z telewizji francuskiej i niemieckiej. Tuż po wejściu należy okazać paszport i legitymację prasową oraz wpisać się na listę dziennikarzy korzystających z centrum. "Wpisanie na listę nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Trzeba zeskanować kod NR, który jest tutaj i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją" - tłumaczył Michael, jeden z pracowników centrum. Dodał, że wkrótce dziennikarze będą mogli skorzystać też z pomocy psychologicznej lub finansowej oferowanej na miejscu.

Na miejscu można otrzymać plan Lwowa i wydrukowane zasady pracy mediów w warunkach stanu wojennego. "Najważniejszą zasadą jest to, że podczas godziny policyjnej nie można poruszać się po mieście, należy zostać w domu. Robienie materiałów wideo czy zdjęć jest zabronione" - powiedział Michael i dodał, że "zawsze należy mieć przy sobie paszport i legitymację prasową". Nie wolno wykonywać zdjęć obiektów strategicznych takich jak urzędy, obiekty i sprzęt wojskowy, a dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad i ograniczeń.

Centrum uruchomiło też specjalną informacyjną linię telefoniczną dla zagranicznych dziennikarzy pod numerem 0676529197 i dla zagranicznych turystów przybywających we Lwowie pod numerem 0961379126. Wszystkie informacje o planowanych konferencjach prasowych przesyłane są za pośrednictwem komunikatora Telegram przez konto Lviv Media Center.

Ze Lwowa Agnieszka Gorczyca