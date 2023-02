We Wrocławiu działa pierwsza w UE filia Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego

Powołana we Wrocławiu Fundacja Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce jest pierwszą na terenie UE filią powstałej w latach 90. XX w. lwowskiej uczelni. Filia ma formę instytutu kultury, a jej działalność będzie koncentrować się na realizacji projektów naukowych, kulturalnych i społecznych.

Założycielami Fundacji Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce są: rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego ks. Bogusław Prach, ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła grekokatolickiego w Polsce bp Włodzimierz Juszczak oraz były prezydent Wrocławia w latach 2002-2018 Rafał Dutkiewicz. W sobotę we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowano działalność fundacji.

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu Yurii Tokar ocenił podczas sobotniej konferencji prasowej, że powołanie Fundacji Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce przyczyni się do rozwoju współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Ukrainą.

Metropolita filadelfijski UKGK w USA, prezydent Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego abp Borys Gudziak wskazał, że agresja Rosji na Ukrainę pociągnęła za sobą falę uchodźców do państw UE. "To nas skłoniło do utworzenia filii uniwersytetu w Europie. Jednym z miast, które były brane pod uwagę na siedzibę filii było Monachium, ale Wrocław okazał się najlepszym miejscem" - powiedział abp Gudziak.

Ks. Bogusław Prach podkreślił, że filia uczelni jest otwarta na współpracę z innymi polskimi i ukraińskimi organizacjami. "Chcemy współpracować ze środowiskami intelektualnymi w Polsce oraz ze środowiskami akademickimi. Chcemy realizować wspólnie różne projekt naukowe. Mamy nadzieję, że wspólne przedsięwzięcia pomogą zrozumieć białe plamy, które są jeszcze pomiędzy naszymi narodami. Chcemy też przygotować grunt do odbudowy Ukrainy po wygranej wojnie" - mówił ks. Prach.

Rafał Dutkiewicz zaznaczył, że filia UKU we Wrocławiu będzie "swoistego rodzaju instytutem kultury". "Nie będziemy prowadzić działalności dydaktycznej, ale będzie to instytucja o charakterze akademickim" - zapowiedział b.prezydent Wrocławia.

Fundacja podpisała już wcześniej porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, a w sobotę z Politechniką Wrocławską. W sobotę w Ossolineum odbyła się też debata zorganizowana przez Fundację UUK w Polsce zatytułowana "Wojna w Ukrainie jako wyzwanie dla wolności i demokracji Europie".

Roksoliana Voronovska, prezes Fundacji Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce, poinformowała, że jedną z pierwszy inicjatyw fundacji będzie projekt badawczy dotyczący znajdujących się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu tekstów Tarasa Szewczenki.

Ukraiński Uniwersytet Katolicki powstała w 1994 r. we Lwowie jako Lwowska Akademia Teologiczna. To pierwszy uniwersytet katolicki otwarty na terytorium byłego Związku Radzieckiego; to również pierwszy uniwersytet otwarty przez jeden ze wschodnich kościołów katolickich. Filie uczelni znajdują się w USA i Ameryce Południowej oraz w Londynie.