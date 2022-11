We Wrocławiu powstało 17 Przystanków Ciepła

We Wrocławiu powstały Przystanki Ciepła – miejsca, w których w trakcie zimy potrzebujący mieszkańcy będą mogli się ogrzać, wypić ciepłą herbatę czy poczytać książkę. Od 1 grudnia w różnych częściach miasta zacznie działać 17 takich ogólnodostępnych miejsc.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele wrocławskiego magistratu, nadchodząca zima grozi zjawiskiem tzw. ubóstwa energetycznego. Jego skutki mogą najbardziej odczuć osoby o najniższych dochodach i z niepełnosprawnościami, a także seniorzy.

"Traktujemy te miejsca jako trochę takie czujniki - dzięki nim będziemy wiedzieć, jak kształtuje się sytuacja, będziemy monitorować te miejsca, sprawdzać, czy mieszkańcy z nich korzystają. Co najważniejsze, jeśli by się okazało, że sytuacja kryzysowa rozwinie się, jeśli będzie coraz więcej osób potrzebujących pomocy - to jesteśmy w stanie ten system rozwinąć, tworzyć kolejne miejsca, kolejne przestrzenie" - tłumaczył dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski.

Przystanki Ciepła zostały utworzone w filiach bibliotek, Centrach Aktywności Lokalnej, instytucjach kultury, dziennych domach pomocy społecznej czy w placówkach fundacji. W miejscach tych będzie można się ogrzać, wypić ciepłą herbatę lub poczytać książkę.

Osoby przebywające w Przystanku będą miały możliwość kontaktu z opiekunem miejsca. Dodatkowo, w razie potrzeby, wsparcia udzielą także pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

"Pracownicy socjalni MOPS-u będą w kontakcie z operatorami Przystanków Ciepła. Będą stale odwiedzać te miejsca, będą też pomagać koordynatorom tych miejsc, by - jeśli będzie potrzeba - zareagować w sytuacjach trudnych czy kryzysowych" - podkreślił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Michał Szydłowski.

17 Przystanków Ciepła zacznie funkcjonować od 1 grudnia. Jak zaznaczył radny Rady Miejskiej Wrocławia Dominik Kłosowski, to pomysł wrocławskiej Lewicy realizowany wspólnie z miastem. "Mam nadzieję, że zima będzie łagodna i mieszkańcy nie będą ich potrzebowali - ale chcemy być gotowi" - dodał.

Każda przebywająca w Przystanku osoba będzie zobowiązana do przestrzegania obwiązującego tam regulaminu. W punkcie nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu. Obowiązuje też zakaz jego wnoszenia i spożywania.